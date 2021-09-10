«الظبي كابيتال» تطلق صندوقاً للأسهم برأسمال 100 مليون دولار

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت شركة الظبي كابيتال لإدارة الاستثمارات المالية في أبوظبي إنها أطلقت صندوقاً للأسهم يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأسس الصندوق برأس مال ابتدائي 100 مليون دولار توفره الشركة الأم، الظبي للاستثمار ومقرها الإمارات.

وذكرت الشركة، التي تدير أسهماً تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار لصالح شركات استثمارية، أن الصندوق الجديد «يتّبع منهجية استثمارية مميزة في اختيار وتقييم أسهم الشركات التي سيتم شراؤها في الأسواق المختارة، بحيث تكون سيولة تداولها عالية، والعائد الاستثماري فيها على المدى الطويل مجدياً». ومقر الصندوق في جزر كايمان.

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