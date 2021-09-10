«أرامكس» تجري محادثات لشراء «إم.إن.جي»

المصدر: دبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر إن شركة الشحن المدرجة في دبي أرامكس، والتي تملك شركة الاستثمار القابضة إيه.دي.كيو التابعة لحكومة أبوظبي، في مرحلة متقدمة من المحادثات لشراء شركة التوصيل التركية إم.إن.جي كارجو.

تأتي الصفقة المحتملة، التي قال أحد المصادر المطلعة إنها قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. وذكر أحد المصادر أن المحادثات في مرحلة متقدمة، وقال مصدر ثان إن الشركتين تجريان الفحص الفني النافي للجهالة.

وقال متحدث باسم أرامكس «بالطبع لا نعلق على شائعة أو تكهنات».

وأعلنت أرامكس، التي اشترت القابضة 22.25 % منها العام الماضي، هذا الأسبوع أنها فصلت أنشطتها الأساسية لاغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بعد (كوفيد19).

وأنشأت الشركة هيكلاً إقليمياً جديداً وعينت رئيساً تنفيذياً للاستراتيجية ليشرف علي أنشطة التوسع الدولي وخطط الدمج والاستحواذ.

وإم.إن.جي كارجو التي تأسست في 2003 واحدة من الشركات الرائدة في خدمات التوصيل بتركيا، وهي مملوكة لشركة الاستثمار المباشر توركفين وعائلة سانجاك منذ 2017. وتمتلك الشركة أكثر من 850 فرعاً وأكثر من 11 ألف موظف.

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