100 علامة تجارية بمعرض هايبرموشن دبي 2 نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، كشف معرض هايبرموشن دبي عن مشاركته كفعاليةٍ رئيسية في إكسبو 2020 دبي. وتسلّط الفعالية الضوء على عملية التحوّل في مستقبل قطاع النقل والتنقل والخدمات اللوجستية المدفوعة بالتطوّرات الثورية وتقليص الانبعاثات الكربونية والحلول الرقمية.

وسيستضيف المعرض الرائد عالمياً، والذي انطلقت نسخته الأولى من ألمانيا، أكثر من 100 علامة تجارية في مركز دبي للمعارض بين 2 و4 نوفمبر 2021.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «ستتناول فعاليات هايبرموشن دبي الأفكار الجديدة والتقنيات المتطورة ومنهجيات التفكير المبتكرة لتسهيل تطوير الجيل القادم من الخدمات اللوجستية وحلول التنقل الذكي».

وسيتزامن انطلاق هايبرموشن دبي مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، المعرض العالمي الأول من نوعه في المنطقة العربية والذي يُقام تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، حيث يرى مسؤولو ميسي فرانكفورت بأن الفعاليتين تشتركان في العديد من الأفكار المستقبلية الفريدة.

ومن جهته، قال سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «تُعد دبي واحدةً من أكثر مناطق العالم حيويةً بفضل رؤيتها المستقبلية المدعومة ببنيةٍ تحتيةٍ متفرّدة من المرافق العالمية.

وتُعد دبي الوجهة الأمثل لاستضافة معرض هايبرموشن، وذلك بفضل سهولة الوصول العالمية التي توفرها الإمارة، وهي الميّزة الأهم في استضافة فعاليةٍ عالمية بحجم معرض إكسبو، والذي يشهد مشاركة 191 دولة لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الثقافية والإدارية والاقتصادية».

حلول التنقل الذكية

يُقام معرض هايبرموشن دبي بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، مزوّد حلول سلسلة التوريد العالمية والحلول اللوجستية، والشريك العالمي الوحيد للفعالية.

وفي هذا الصدد، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «فخورون بكوننا الشريك العالمي لمعرض هايبرموشن. وباعتبارنا أحد أبرز الجهات الداعمة للتحوّل في قطاع سلسلة التوريد، يشكّل الابتكار جزءاً محورياً في هويتنا، إذ نتصدر القطاع من خلال اعتماد أحدث حلول وتقنيات التحوّل الرقمي، وهما الموضوعان الرئيسيان للمعرض».

وأضاف: «يشترك هايبرموشن وموانئ دبي العالمية بسعيهما المستمر لتطوير حلول التنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تمكين تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتوفير فرص العمل وتحقيق الفائدة للجميع».

كما تشارك موانئ أبوظبي في المعرض كشريك استراتيجي، وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي على الحاجة الملّحة للقطاع لتنظيم مثل هذه الفعالية مع استمرار توسّع قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة في استخدام التقنيات الرقمية.

وقال: تفخر موانئ أبوظبي برعاية «هايبرموشن دبي» الذي يستعرض الفرص الكبيرة في قطاعنا سريع النمو، وينطلق بالتزامن مع انعقاد «إكسبو 2020 دبي» ليركز على تأثير التقنيات الرقمية ومبادرات خفض انبعاثات الكربون على سلسلة التوريد العالمية.

تواصل موانئ أبوظبي تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة على امتداد المنظومة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، كما تحرص على إبرام الشراكات مع مؤسسات رائدة في القطاع تتبنى الابتكار والرقمنة وتلتزم بالاستدامة. نتطلع خلال معرض «هايبرموشن دبي» إلى تسليط الضوء على إنجازاتنا والاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع.

معالجة التحديات العالمية

ستتم دعوة الخبراء والمختصين من كبار علماء البيانات في العالم المشاركين في معرض هايبرموشن دبي للمشاركة في فعالية هاكاثون الخدمات اللوجستية العالمي الذي تنظمه شركة أسياد، مزود الحلول اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان.

وتدعو فعالية الهاكاثون الممتدة على مدار يومين المشاركين على العمل بشكلٍ مشترك لحل المشكلات الملحّة في قطاعات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجموعةٍ متنوّعةٍ من ورش العمل الممتدة على مدار يوم كامل، بالإضافة إلى جلسة مطولة لتسع ساعات تُقسّم خلالها الفرق للعمل على إيجاد الحلول الممكنة لتحديات القطاع.

كما طوّرت مجموعة أسياد بالتعاون مع ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط برنامجاً موسّعاً لدعم وتطوير أفكار رواد الأعمال في القطاع اللوجستي وتحويلها إلى شركات ناشئة، وسيشتمل البرنامج ستة محاور تطوير رئيسية تناقش الحلول المبتكرة في مجالات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية، وهي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات والخدمات اللوجستية وحلول التنقل الذكي وطائرات الدرون.

وستتضمن مشاركة مجموعة أسياد كذلك عدداً من المبادرات تتمثل في ترويج وتسويق أفكار المهتمين في إيجاد الحلول المبتكرة في القطاع اللوجستي للمستثمرين الإقليميين والعالميين، وبناء جسور تواصل مع روّاد القطاع والمهتمين، ومنصة استشارية متخصصة للشركات الناشئة لإيجاد الفرص وتذليل التحديات.

وتعليقاً على فعالية الهاكاثون الذي تنظمه مجموعة أسياد بالتعاون مع هايبرموشن دبي، أشار المهندس عبدالرحمن الحاتمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد: «باعتبارنا جهةً رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، نراقب عن كثب واقع قطاع سلسلة التوريد، منطلقين في ذلك من فهمنا العميق للجوانب التي تتطلب التحسين والتطوير، واستغلال الفرص الممكنة لدفع القطاع اللوجستي بشكل متسارع، ويشكّل تسخير البيانات الضخمة وتقنيات التحوّل الرقمي أساس تطوير الحلول الديناميكية القادرة على مواكبة المتطلبات المتغّيرة لعملائنا، وضمان استدامة تطوير منظومة عمل قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم».

وأضاف الحاتمي: «ستشكل فعالية الهاكاثون التي ننظمها بالشراكة مع هايبرموشن دبي في إطار فعاليات إكسبو دبي 2020 محطةً ملهمة في رحلتنا التي نعزز خلالها مكانتنا كوجهةٍ سباقة لتطوير الحلول التقنية المبتكرة، والحاضنة الداعمة للمواهب الواعدة في المنطقة والعالم، الأمر الذي ينسجم مع دورنا المحوري كمجموعة لوجستية فاعلةٍ في إرساء معايير جديدة ومبتكرة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة».

محتوى الخدمات اللوجستية

ومن المتوقع أن يستقطب معرض هايبرموشن دبي مشاركة عددٍ كبيرٍ من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من الهيئات الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية والمؤسسات الخاصة، والمختصين في منظومات الخدمات اللوجستية والتنقل والبنية التحتية والنقل.

وتستضيف الفعالية ثلاثة جلسات، وهي هايبرموشن لاب والتنقل الذكي وسكيليكس، التي يشارك في استضافتها معرض ماتريالز هاندلينج الشرق الأوسط. وسيجتمع رواد الفكر من جميع أنحاء العالم لمشاركة الأفكار والمفاهيم الرائدة ورسم ملامح مستقبل قطاعي النقل والتنقل.

وأكد عدد من قادة الفكر مشاركتهم في معرض هايبرموشن دبي، ومن بينهم عبد الله الشامسي، المدير الأول لشؤون مستقبل الأشياء في دبي لمشاريع الطيران الهندسية؛ والبروفيسور كارلو راتي، مدير مختبر المدن الذكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وجوش جيجل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى شركة فيرجن هايبرلوب.

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