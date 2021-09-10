7.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7.2 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1482 مبايعة بقيمة 3.21 مليارات درهم منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 486.58 مليون درهم و1371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.73 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 ثم مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل.. جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 188 مبايعة بقيمة 395 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 121 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.25 مليارات درهم منها 67 رهن أراض بقيمة 888.71 مليون درهم و322 رهن فلل وشقق بقيمة 2.36 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 420 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 408 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 827.19 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الأولى بقيمة 87 مليون درهم.

1.2 مليار تصرفات أمس

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 629.82 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 104.29 ملايين درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 525.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 483.97 مليون درهم منها 9 رهون لأراض بقيمة 62.36 مليون درهم و60 رهناً لفلل وشقق بقيمة 421.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 327 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 32 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 156.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 26 مليون درهم.

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