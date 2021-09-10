الأسهم خضراء وأبوظبي يخترق 7860 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

واصل مؤشر سوق أبوظبي الصعود في ختام تعاملات الأسبوع محققاً أرقاماً قياسية جديدة باختراق حاجز 7860 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، كما واصل سوق دبي الصعود وتجاوز 2900 نقطة لتغلق أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.86 مليار درهم، منها نحو 1.666 مليار درهم بأبوظبي و201 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 334 مليون سهم، موزعة بواقع 187 مليون سهم في أبوظبي ونحو 147 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8134 صفقة.

سوق دبي

صعد سوق دبي بنسبة 0.03% ليصل إلى 2907 نقاط بدعم أسهم قطاع العقار بنسبة 0.08% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.5% و«إعمار العقارية» 0.23%، بينما هبط «ديار» 0.3% و«إعمار مولز» 0.94 % و«الاتحاد العقارية» 0.99%، واستقرت أسهم «داماك» دون تغير يذكر، كما صعد قطاع البنوك 0.16% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.35%، بينما استقر «دبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق، كما صعدت أسهم قطاعي التأمين 0.21% و«الاتصالات» 0.15%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 0.54% بينما استقرت أسهم «سوق دبي المالي» و«شعاع كابيتال» عند إغلاقها السابق، كما هبط قطاع النقل 0.14% بنزول «أرامكس» 0.25% و«الخليج للملاحة» 0.33%، بينما استقر «العربية للطيران» عند إغلاقه السابق، وتراجع قطاع الخدمات 1.17%

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 64.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 23 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 21 مليوناً. وحقق سهم «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 1.8%، تلاه «إعمار للتطوير» 1.5%، ثم «مصرف السلام» 1.2 %، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

سوق أبوظبي

واصل سوق أبوظبي التحليق وتحقيق أرقامه القياسية ليصعد بنسبة 1.15% ليغلق عند 7860 نقطة محققاً أعلى مستويات إغلاقه التاريخية بدعم قطاع البنوك 3.7% بصعود «أبوظبي الأول» 4.8% و«أبوظبي التجاري» 1.3% و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%، كما صعد قطاع الصناعة 0.16% والسلع 0.14%.

ونزل قطاع الطاقة 0.73% بضغط تراجع «دانة غاز» 0.92% و«طاقة» 2.96% و«أدنوك للتوزيع» 0.22%، كما هبط قطاع الاتصالات 0.41% بنزول سهم «اتصالات» 0.4% و«الياه سات» 0.76%، وتراجع قطاع العقار 0.23% مع نزول سهم «الدار» 0.24% و«رأس الخيمة العقارية» 0.28%، ونزل قطاع الاستثمار 0.39% بهبوط «الفا ظبي» 1.19% و«إشراق» 0.6% و«العالمية القابضة» 0.07%، واستقر«الواحة كابيتال» دون تغير يذكر.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي بنك «أبوظبي الأول» 414.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً نحو 352 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً نحو 294 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي» 139 مليون درهم.

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