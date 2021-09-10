14 % نمو أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية إلى 404 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 404.16 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 14.2% أو ما يوازي 50.4 مليار درهم مقارنة بنحو 353.78 مليار درهم في يوليو 2020.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.3% أو ما يعادل 1.1 مليار درهم مقارنة بنحو 403.05 مليارات درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما زادت بنحو 4.2% أو ما يعادل 16.1 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 388.05 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 241.46 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 121.95 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 40.75 مليار درهم.

الاحتياطات الفائضة

وأشارت إحصائيات المركزي إلى وصول الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 47.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، لتعادل 11% من القاعدة النقدية البالغة 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 109.6 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ حساب الاحتياطي إلى 122.7 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 156.7 مليار درهم.

ميزانية المركزي

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 475.61 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.6% أو ما يعادل 29.3 مليار درهم مقابل 446.36 مليار درهم في يوليو 2020، فيما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 476.2 مليار درهم في يونيو الماضي.

ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 229.36 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 167.86 مليار درهم، و41.36 مليار درهم للودائع، إلى جانب 19.05 مليار درهم للقروض والسلف، و17.98 مليار درهم للأصول الأخرى.

تحويلات مالية

وكشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 5.44 تريليونات درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 3.3 تريليونات درهم أو ما يعادل 61% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 2.14 مليار درهم، أو ما يعادل 39% من إجمالي التحويلات.

مقاصة الشيكات

ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 622.47 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بواقع 82.2 ملياراً في يناير و80.2 ملياراً في فبراير و95.3 ملياراً في مارس و89.8 ملياراً في أبريل و89.3 ملياراً في مايو و99 ملياراً في يونيو و86.4 ملياراً في يوليو، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 12.3 مليون شيك منها 1.77 مليون في يناير و1.678 مليون في فبراير و1.92 مليون في مارس و1.67 مليون في أبريل و1.8 مليون في مايو، و1.8 مليون في يونيو، و1.65 مليون في يوليو.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 109.08 مليارات درهم في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وشملت 109.05 مليارات سحب بالعملات الورقية و24.6 مليون سحب بالعملات المعدنية، بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 110.14 مليارات درهم، وتضمنت 110.12 مليارات درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.37 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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