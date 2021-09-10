«الإمارات دبي الوطني كابيتال» مدير اكتتاب «برغرايززر» في سوق «نمو» السعودي

المصدر: (دبي- البيان )

بدأ أول أمس، تداول أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة «برغرايززر»، في السوق الموازية السعودية «نمو».

ولعبت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني - دور المستشار المالي، ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مطاعم الوجبات السريعة. وقد تخطت نسبة التغطية 500 % في أول أيام الاكتتاب، ووصلت في نهاية عملية سجل الأوامر إلى أكثر من 6000 %.

تعد «برغرايززر»، واحدةً من أسرع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة نمواً في المملكة العربية السعودية. وقد تم الاكتتاب بالكامل على 725,000 سهم عادي، تمثل 29 % من إجمالي أسهم الشركة، وعند الحد الأعلى للنطاق السعري بقيمة 165 ريالاً للسهم الواحد.

وشهدت الصفقة اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت نسبة التغطية إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بأكثر من 66 مرة، وكانت هذه أول صفقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في السوق الموازية السعودية «نمو».

وقال محمد البستكي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «يعتبر الإدراج في السوق الموازية «نمو»، محطة محورية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترغب في زيادة رأسمالها، ورفع الوعي بعلامتها التجارية بين المستثمرين الحاليين والجدد.

وكانت قصة النجاح الاستثنائية لشركة «برغرايززر»، سبباً مباشراً لهذا الإقبال اللافت على أسهمها، حيث تم تسجيل معظم طلبات الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري (165 ريالاً للسهم الواحد).

ونعتقد أن العديد من الشركات، قد تتخذ من هذا الإدراج الناجح، معياراً للمضي قدماً في إدراج أسهمها في سوق تداول الرئيسة». وأضاف البستكي: «يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني، أول بنك غير سعودي يمتلك شبكة فروع هامة في مختلف أنحاء المملكة. ويسعدنا أن نسهم في تحقيق رؤية 2030، من خلال دعم الأفراد والشركات السعودية، الذين يبحثون عن شريك مصرفي موثوق، وزيادة تدفق رأس المال في المنطقة».

وقال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية: «نفخر بإنجاز أول صفقة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في السوق الموازية «نمو».

ولا شك أن نجاح شركة مثل «برغرايززر» في طرح أسهمها للاكتتاب العام، بالرغم من تأثير كوفيد 19 على قطاع الأغذية والمشروبات، يشكّل مؤشراً إيجابية لأسواق المنطقة، ونتوقع أن تبادر المزيد من الشركات إلى إدراج أسهمها، سواءً لتسريع وتيرة توسعها عبر زيادة رأس المال، أو لتسييل جزء من استثماراتها، هذا بالإضافة إلى ميزة الإدراج المباشر في «نمو».

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، خدمات متكاملة، عبر الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة وخدمات الأعمال والشركات، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية للشركات، وتمويل المشاريع والقروض المشتركة. وننطلق في ذلك من التزامنا الراسخ بتوفير القيمة والمساهمة في تنمية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل، وتحقيق رؤية 2030».

وأعرب محمد الرويغ مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مطاعم بيت الشطيرة «برغرايززر»، عن شكره لهيئة السوق المالية، وشركة «تداول»، على التسهيلات والدعم الذي يقدمانه للشركات الوطنية الراغبة بإدراج أسهمها في السوق المالية. وتوجّه الرويغ بالشكر أيضاً إلى المستثمرين الذين شاركوا في تغطية الاكتتاب، وإلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، لدعمها في إدارة عملية الإدراج.

وأضاف: «بعد طرح أسهمها للتداول في السوق الموازية «نمو»، تتجه «برغرايززر» إلى مرحلة جديدة من التوسع والشفافية، لتحقيق استدامة أعمالها وأنشطتها، وبناء مكانة رائدة لها في القطاع».

يشار إلى أن «نمو»، هي سوق موازية، أطلقتها السوق المالية السعودية لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. وتهدف السوق إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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