«شور» تطرح ميكروفونين لدعم العمل عن بعد وصانعي المحتوى

المصدر: دبي ـ البيان

طرحت «شور» Shure الشرق الأوسط، الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال أجهزة الصوت الإلكترونية، في أسواق الإمارات مجموعة جديدة من الميكروفونات التي تعمل على تعزيز الصوت ودعم أنشطة العمل من المنزل وصانعي المحتويات المرئية والمدونات الصوتية «بودكاست» في الدولة.

ويتمتع ميكروفون MV5C الجديد، وهو ميكروفون صغير للمكتب المنزلي، بإمكانات قوية للغاية ويوفر صوتاً بجودة الاستوديو. كما طرحت الشركة ميكروفون MV7 Podcast الشهير الذي تم الإعلان عنه العام الماضي مع مجموعة من الملحقات المبتكرة لسهولة التوصيل والتشغيل، ويعتبر هذا الميكروفون مثالياً للأشخاص الذين يبحثون عن تقديم أرقى مستويات الصوت من منازلهم.

وتستمر في هذه الآونة الاجتماعات عبر تقنية الفيديو والعمل من المنزل فيما يعمل العديد من الموظفين على تهيئة ظروف عمل تجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة وتسهل إنجاز العمل في المنزل مثل خفض الضوضاء غير المرغوب فيها التي تلتقطها أجهزة الحاسوب المحمولة أو ميكروفونات الحاسوب من المنطقة المحيطة بالمستخدم، فيما تساعد ميكروفون MV5C المصمم خصيصاً للمكاتب المنزلية، على تعزيز مستوى صوت المستخدم أثناء المحادثات أو العروض التقديمية أو الاجتماعات المهمة.

ويعتبر ميكروفون MV5C من أهم وسائل العمل في المكتب المنزلي، حيث يتصل مباشرة بجهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows عبر سلك USB المرفق ويعزز جودة الصوت بشكل كبير. ويساعد تصميم الميكروفون في توفير الصوت الفائق الجودة من خلال تعزيز عزل الصوت والمساعدة في تقليل صدى الصوت في الغرفة. كما يعد الميكروفون مثالياً لأولئك الذين يعملون في مساحة أصغر ويجعل صوت المستخدم فائق الجودة كما لو كان يتحدث في غرفة الاجتماعات.

مجموعة MV7

ويعتبر ميكروفون MV7، الذي يعتبر أول ميكروفون هجين يعمل عبر منفذي XLR/USB من، مثالي لمنشئي محتوى المدونات الصوتية (البودكاست) والبث الصوتي. كما يضم الميكروفون أدوات تحكم مطورة تجعله مثالياً لمن يبحثون عن صوت فائق الجودة في المنزل. ويتميز الميكروفون باستخداماته المتنوعة وبسهولة التحكم وخيارات التوصيل المرنة مع توفير أعلى مستويات الجودة الصوتية إضافة إلى تصميمه المدمج الأنيق. ويتوافق كلا الميكروفونين مع برامج المؤتمرات من الشركات الأخرى، والتي تتضمن برنامج Zoom وبرنامج Microsoft Teams.

تصميم فائق

وصُمم ميكروفون MV7 Podcast الديناميكي بناءً على المبادئ الهندسية الفائقة التي طورت الميكروفون الصوتي SM7B المميز، والذي يعتبر من أفضل الميكروفونات الصوتية في قطاع التسجيل والبث المباشر والبث الصوتي. ويوفر ميكروفون MV7 Podcast تنوعاً في الاستخدامات وسهولة التحكم ومرونة خيارات التوصيل وأعلى مستويات الجودة الصوتية في تصميم أنيق مدمج.

وقال سورين بيدرسن، المدير المساعد لقسم إدارة المنتجات العالمية في شركة «شور»: «شهدنا هذا العام ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الأدوات والملحقات التي تدعم البث المباشر والبث الصوتي، لا سيما وأن الكثيرين يواصلون بث مواهبهم من المنزل». وأضاف: «يدرك المبدعون أهمية جودة الصوت الواضح والمفهوم، بغض النظر عن نوع مجالهم الإبداعي. وقد صممنا ميكروفون MV7 Podcast بحيث يوفر أعلى مستويات التركيز على صوت المستخدم، لكي تصل نسخة غنية وواضحة من صوته دائماً للجمهور، مهما كان مستوى الصدى في الغرفة التي يسجل فيها صوته، لكي يتمكن الجمهور من تركيزهم على المحتوى».

عزل الصوت

وتعمل تقنية عزل الصوت من «شور» في ميكروفون MV7 Podcast على رفع مستوى صوت المستخدم للمساعدة في نقل عمليات التدوين الصوتي أو البث المباشر إلى مستوى أرقى. كما تركز تقنية التقاط الميكروفون للأصوات الخلفية عن الأصوات الملفوظة بغض النظر عن البيئة المحيطة، وذلك من خلال وضع الأصوات الملفوظة في مقدمة التسجيل، ما يوفر صوتاً دون أي انقطاع في كل مرة.

تطبيق «شور موتيف»

كما يوفر ميكروفون MV7 Podcast، عند اقترانه بتطبيق «شور موتيف» Shure MOTIV الجديد المجاني المخصص لأجهزة الحاسوب، مرونة عالية في التحكم في وظائف الصوت مع توفير أوضاع الضبط المسبق المتنوعة لراحة المستخدم. ويمكن للمستخدم تحديد النغمة المرغوبة (داكنة (Dark) أو طبيعية (Natural) أو ساطعة (Bright))، اعتماداً على ما إذا كان يريد صوت «راديو» عميق، أو صوتاً واضحاً ونقياً. وتتوفر هذه الإعدادات في وضع «المستوى التلقائي» ويمكن تحديدها بضغطة واحدة عبر تطبيق MOTIV. كما يمكن للمستخدم تحديد مسافة البُعد عن ميكروفون MV7 (قريب أو بعيد)، اعتماداً على طريقة وضع الميكروفون. ويعتبر الوضع القريب مثالياً بالنسبة إلى أصحاب المدونات الصوتية والقائمين بالبث المباشر الذين يحبون الاقتراب من الميكروفون، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من مساحة الحركة، فيوفر الوضع البعيد مستوى ثابتاً يصل إلى 18 بوصة. ويذكر أن ميكروفون MV7 حصل أيضاً على اعتماد تطبيقات الصوت الشهيرة VoIP وTeamSpeak.

ويقع المقر الرئيسي لشركة «شور» - التي تأسست في 1925 - في مدينة نايلز في ولاية إلينوي الأمريكية، وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة تصنيع ومكاتب مبيعات إقليمية في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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