مجلس غرفة عجمان يطلع على سير المشاريع ومستجدات العمل

المصدر: عجمان- البيان

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان أن الغرفة ستواصل جهودها وتفانيها لخدمة اقتصاد الإمارة، والارتقاء بمنشآت القطاع الخاص، بما يواكب رؤية إمارة عجمان المتوافقة مع رؤية دولة الإمارات، والعمل ضمن المسار الإستراتيجي للدولة وإعلان الإمارات عن وثيقة «مبادئ الخمسين»، التي وجهت بها القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2021، بحضور سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، لبحث مستجدات العمل والوقوف على آخر تطورات مشاريع ومبادرات غرفة عجمان.

ورحب عبدالله المويجعي بالحضور، وتوجه نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين والأعضاء في غرفة عجمان بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 40 عاماً من العطاء للوطن وإمارة عجمان لتستمر المسيرة والنهضة الشاملة والحياة الكريمة للفرد والمجتمع، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويسدد خطاه ويمتعه بالصحة والعافية.

وقال: خلال أربعة عقود شهدت إمارة عجمان طفرات وتطورات يُشار إليها بالبنان في مختلف القطاعات، فعلى كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية والبنية التحتية والنهضة العمرانية حققت عجمان قفزات نوعية بفضل الرؤية الواضحة والمنهجية الشاملة، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

واطلع المجتمعون على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لسنة 2021 وتم اعتماده، إلى جانب الاطلاع على المركز المالي للغرفة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2021 وكذلك نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية والمالية للعام الجاري وتم اعتمادها.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية تكثيف الجهود لدعم القطاع الصناعي وتطويره في الإمارة، والعمل على تحفيز رواد الأعمال الصناعيين بشكل خاص وتوفير الدعم الملائم وتهيئتهم للانطلاق في تنفيذ مشاريع صناعية تصب في نمو القطاع الصناعي في الإمارة، لا سيما في ظل الممكنات الداعمة للأنشطة الصناعية التي توفرها الدولة.

كما اطلع مجلس إدارة غرفة عجمان على سير العمل للمشاركة في «إكسبو 2020» وجهود غرفة عجمان لتعزيز استفادة أعضائها من الحدث العالمي إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الدولية مع الوفود الاقتصادية، والعمل على تنظيم فعاليات متخصصة على هامش المشاركة في «إكسبو 2020»، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أعضاء غرفة عجمان ونظرائهم من الدول المشاركة، كما اطلع مجلس الإدارة على سير العمل في مشاريع ومبادرات الغرفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز