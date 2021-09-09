10 فائزين بمنحة مدهش الدراسية من جوائز مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي- البيان

قدّمت مفاجآت صيف دبي جوائز نقدية بقيمة 250 ألف درهم لعشرة طلاب محظوظين وعائلاتهم، ضمن عرض «منحة مدهش الدراسية»، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقدّم عرض منحة مدهش الدراسية، المتاح للطلاب من جميع الأعمار، في دورته الثانية على التوالي جائزة بقيمة 25 ألف درهم لعشرة فائزين، وذلك من خلال إجراء سحب أسبوعي أقيم خلال الموسم السنوي للعودة إلى المدارس، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي. ودخل المتسوقون ممن أنفقوا 200 درهم في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركِل مول في السحب تلقائياً، بعد مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء، فيما يمكن للفائزين استخدام الجائزة النقدية لتسديد الرسوم الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات أو حتى تغطية تكاليف الدراسة عن بعد.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «شكّل عرض منحة مدهش الدراسية أحد أبرز وأشهر العروض خلال موسم العودة إلى المدارس، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي هذا العام. حيث إنه قدّم فرصة للتفاعل مع أفراد المجتمع، وأتاح الفرصة أمام الفائزين من الطلاب وعائلاتهم لتسديد رسوم الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عليهم، لذلك تعد منحة مدهش الدراسية عرضاً مميزاً يعكس شخصية مدهش بحبه للكرم ويواكب ما تعود عليه الجميع من مفاجآت صيف دبي بتقديم جوائز قيّمة تسعد الفائزين، وتسهم في تغيير حياتهم للأفضل».

ومن جهتها، عبرت حنان نورالدين، إحدى الفائزات بالمنحة من لبنان، عن فرحتها قائلة: «شعرت بالدهشة عندما علمت بأنني إحدى الفائزات بالمنحة، فهذه المرة الأولى التي أفوز فيها بالرغم من مشاركتي المستمرة بمثل هذه السحوبات الممتعة، بالإضافة لقضائي وقتاً رائعاً في التسوق مع طفلي في ابن بطوطة مول، وأتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على مفاجآت صيف دبي، ولنخيل مولز على هذه المنحة ومساعدتهم لي بتسديد الرسوم الدراسية».

وبدورها، قالت ستايسي بينتو من الهند: «أنا سعيدة جداً بحصولي على هذه المنحة من مفاجآت صيف دبي وسيركِل مول، فهذه المرة الأولى، التي أفوز فيها بمثل هذه الجائزة القيّمة. وكنت قد حصلت هذا العام على شهادة في المحاسبة الإدارية، وسوف أستثمر هذه الجائزة لإكمال تعليمي ودعم الآخرين ممن لا تسمح لهم ظروفهم بذلك».

كما علقت ريكا إي من الهند قائلة: «بصفتي أماً، يمثل فوزي بجائزة عرض منحة مدهش الدراسية لحظة مميزة في حياتي وحياة طفلي. ولا يمكنني التعبير عن مدى سعادتنا بهذه الجائزة».

أما إلينا ميكايلوفا فقالت: «أشارك باستمرار بالمسابقات التي يقيمها نخيل مول، فهناك دائماً فرصة لربح جوائز قيّمة. وتعكس هذه السحوبات تقدير الجهة المشرفة على مفاجآت صيف دبي وإدارة نخيل مول للعملاء. وكنت في غاية السرور عندما تلقيت اتصالاً من قسم خدمة العملاء، يخبرني به بفوزي بجائزة عرض منحة مدهش، ولكنني لم أصدق في البداية، حيث اعتقدتها خدعة من شخص ما. وسأستخدم الجائزة النقدية لدفع رسوم المدرسة لابني ماكس، الذي سينضم هذا العام للصف الثاني من المرحلة التأسيسية».

وأسهمت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة الإمارة وجهة ترفيهية آمنة ترحّب بجميع الزوار، حيث التزمت جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات في جميع الأوقات.

وأقيمت مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.

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