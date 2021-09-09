طلبات على سندات أبوظبي تلامس 10 مليارات دولار

المصدر: (دبي – رويترز)

قلّصت أبوظبي السعر الاسترشادي لسندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، بعد تلقي طلبات تزيد على 9.75 مليارات دولار في ثاني بيع لسندات دولية لها هذا العام حسبما أظهرت وثيقة، أمس.

وحددت الإمارة سعراً استرشادياً نهائياً عند 65 نقطة أساس تزيد نقطتي أساس أو تنقصهما فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة 10سنوات وعند ما بين 3% و3.05% لسندات 30عاماً.

ويقوم بترتيب الصفقة بنوك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد، وفقاً لوثيقة من أحد البنوك.

وأظهر عرض للمستثمرين أنه بحلول نهاية يونيو 2021 بلغت قيمة السندات القائمة لأبوظبي 39.5 ملياراً وعليها قروض 3.7 مليارات لبنوك محلية و2.4 مليار التزامات مضمونة.

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