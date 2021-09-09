51 مليار درهم تجارة الأغذية بين دبي وأفريقيا في 6 سنوات

المصدر: دبي - البيان

كشف تحليل حديث لغرفة دبي عن أن إجمالي تجارة دبي مع القارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) بلغ 13.9 مليار دولار (51 مليار درهم) في 6 سنوات وخلال الفترة من 2015 - 2020، في حين بلغت قيمة التبادل الثنائي بين الجانبين في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) في العام 2020 حوالي 2.4 مليار دولار، بنمو 18% مقارنة بالعام الذي سبقه وهو الأعلى منذ عام 2017.

ويشكل إجمالي تجارة دبي في الأغذية والمشروبات مع أفريقيا في المتوسط حوالي 13% من إجمالي تجارة دبي مع القارة باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على مدى الفترة 2015 - 2020.

استعدادات

ويأتي إصدار هذا التحليل لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتجارة دبي في القارة السمراء مع استعداد غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال الفترة 13 - 14 أكتوبر 2021 في إكسبو.

ويقدم التحليل وصفاً دقيقاً لمستوى أداء الأسواق، مبيناً أن التجارة الثنائية بين دبي والقارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات تمثل فرصة ثمينة للمستثمرين وتساعد على بناء بيئة تجارية متطورة تسهم في تسريع وتيرة نمو الأسواق وازدهارها، حيث تعمل غرفة تجارة وصناعة دبي على تشجيع التجار والمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها القارة السمراء.

ويشير التحليل المبني على أبحاث غرفة دبي وفقاً لبيانات جمارك دبي، أنه بين عامي 2015 و2020 سيطرت الصادرات في مجال الأغذية والمشروبات على إجمالي حجم تجارة دبي مع أفريقيا، وذلك بنسبة 54%، حيث شكلت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى أفريقيا حوالي 31% وإعادة الصادرات 23%.

مستقبل التحولات

وبين التحليل الذي أصدرته غرفة دبي مع استعدادها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021 بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، أن الفرص الاستثمارية في أسواق الأغذية والمشروبات الأفريقية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع من ضعف في البنية التحتية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمزارع والمصانع وعدم القدرة على زيادة الإنتاج.

فائض إيجابي

وأشار التحليل إلى أنه في العام 2020، بلغت قيمة إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى القارة الأفريقية 816.8 مليون دولار، وإعادة الصادرات 516.3 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات 1,066.6 مليون دولار، وبذلك، سجلت دبي فائضاً إيجابياً في ميزان تجارة الأغذية والمشروبات مع القارة بلغ 266.5 مليون دولار.

وكانت منطقة شمال أفريقيا في عام 2020، الشريك التجاري الرئيسي لدبي من حيث إجمالي التجارة في الأغذية والمشروبات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 971.2 مليون دولار. وقد استحوذت المنطقة على حوالي 62% من إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى أفريقيا. ومن شركاء دبي الرئيسيين في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة مصر والسودان وليبيا والمغرب.

أما ثاني أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال الأغذية والمشروبات بأفريقيا فكانت منطقة شرق القارة، حيث بلغ إجمالي التجارة في هذا القطاع حوالي 828.3 مليون دولار في عام 2020. ومن شركاء دبي التجاريين الرئيسيين في المنطقة كينيا، والصومال، وتنزانيا وإثيوبيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز