سوق أبوظبي يتجاوز7770 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

حلّق سوق أبوظبي في ختام تعاملات جلسة أمس وتجاوز 7771 نقطة لأول مرة في تاريخه ليحقق رقماً قياسياً جديداً.

وشهدت التداولات أمس تنفيذ 5 صفقات كبيرة في سوق أبوظبي المالي على 400 مليون سهم من «ألفا ظبي» بلغت قيمتها نحو 11.5 مليار درهم لتصل السيولة في السوقين نحو 13.1 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 13.1 مليار درهم، منها نحو 13 مليار درهم بأبوظبي و174 مليون درهم بدبي وجرى التداول على 745 مليون سهم موزعة بواقع 134 مليون سهم في دبي ونحو 611 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 8704 صفقات.

سوق دبي

وتماسكت الأسهم في سوق دبي مع صعود قطاع البنوك مقابل هبوط جماعي للأسهم القيادية ليتراجع مؤشر سوق دبي 0.09% ويغلق عند 2906 نقاط بضغط هبوط قطاع الاستثمار 0.61% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.89% و«شعاع كابيتال» 0.7% و«دبي للاستثمار» 0.54%. كما تراجع قطاع العقار 0.71% مع هبوط «إعمار للتطوير» 1.9% و«ديار» 1.77% و«الاتحاد العقارية» 1.3% و«إعمار العقارية» 0.94%، فيما استقرت أسهم «داماك» عند إغلاقها السابق بينما صعد «إعمار مولز» 0.95%.

وتراجع قطاع النقل 0.78% بينما استقرت أسهم «الخليج للملاحة» عند إغلاقها السابق.

ونزلت أسهم قطاعات الاتصالات 0.6% والتأمين 0.45% والسلع 0.05% وقطاع الخدمات 0.5% وصعد البنوك 0.66% مدعوماً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«دبي الإسلامي» 0.19%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في دبي مستقطباً 32.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 31 مليون درهم ثم «المشرق» 19.5 مليون درهم وحقق «المشرق» أكبر ارتفاع بـ 10.4%، تلاه «تكافل الإمارات» 5% ثم «إعمار مولز» 0.95%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي 0.68% إلى 7771 نقطة بدعم ارتفاع قطاع البنوك 0.6% بصعود «أبوظبي الأول» 0.81%، بينما استقرت أسهم «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» دون تغير ، وصعد قطاع العقار 0.67% بارتفاع «الدار» 0.72%، 0.28%، كما صعد قطاع الاتصالات 2.49% مع ارتفاع سهم «اتصالات» 2.57%، فيما استقر «الياه سات» دون تغير يذكر.

وصعد قطاع الطاقة 1.49% بارتفاع سهم «دانة غاز» 5.83% و«طاقة» 1.5%، فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.67%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.27% بنزول «الفا ظبي» 0.9%، و«إشراق» 1.76%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي بنك «أبوظبي الأول» جاذباً 317.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 306.5 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» 262 مليون درهم، وحقق «مجموعة الشارقة» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.4% تلاه «الصبر للمعدات البحرية» 6.9% ثم «القدرة القابضة» 6.3%.

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