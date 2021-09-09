تعاون بين مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي ومحكمة التحكيم الدائمة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون مع محكمة التحكيم الدائمة بهدف زيادة الوعي وتعزيز حلول أكثر فعالية للنزاعات الدولية من خلال ضمان المزيد من الفعالية في التحكيم وغيرها من وسائل تسوية المنازعات.

وقّع الاتفاقية ليندا فيتز-ألان، أمين السجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهوغو- سيبلس، الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة.

وقالت ليندا فيتز: «تعكس الاتفاقية التزام مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي بإرساء علاقات قوية مع المؤسسات المتميزة لتعزيز نطاق خدمات التحكيم والوساطة في أبوظبي والدولة والعالم».

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