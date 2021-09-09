«التزام لإدارة الأصول» تستحوذ على «إنسباير»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة التزام لإدارة الأصول، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة، أمس، عن استحواذها على شركة إنسباير المتكاملة لتوسيع عقاراتها وإدارة ممتلكات البنية التحتية، وإدارة المرافق وخدمات تسليم المشاريع، كجزء من استراتيجيتها التوسعية، وذلك مقابل 37 مليون درهم.

وقال كريس روبرتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام: «ستعزز هذه الخطوة الاستراتيجية، مكانتنا في قطاعي العقارات والبنية التحتية في المنطقة، في كل من خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، وذلك من خلال محافظنا وإمكاناتنا المدمجة بالإضافة إلى حلولنا القائمة على التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتي ستضمن تميز الخدمة والنتائج المنسقة والتي تفيد جميع أصحاب المصلحة لدينا».

وتتماشى استراتيجية المجموعة التوسعية مع سوق العقارات في الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي إجمالي 7.4 % بين 2021 و2025 نتيجة للاستثمار الأجنبي في العقارات، وأحداث مثل إكسبو 2020. ومن المتوقع أن ينمو سوق إدارة المرافق في الإمارات بمعدل نمو سنوي إجمالي 8.72 %، بين 2021 و2026.

دعم وخبرة

وقال أندرو لو، المدير التنفيذي، إنسباير المتكاملة «ستتمتع إنسباير بإمكانية الوصول إلى مجموعة من المواهب، نعتقد أن كوننا جزءاً من مجموعة التزام، سيمكننا من تسريع نمو أعمالنا، والسماح بتقديم قيمة أفضل مقابل المال للعملاء الحاليين والمستقبليين».

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