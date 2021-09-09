3.23 تريليونات درهم أصول المصارف بنهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصـول المصرفية شاملاً بنسبة 0.8 % من 3208.8 مليارات درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 3233.4 مليار درهم في نهاية يوليو 2021.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.3% من 1908.6 مليارات درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1915.1 ملياراً في نهاية يوليو 2021 نتيجة زيادة 0.1% في ودائع المقيمين وزيادة 2.3% في ودائع غير المقيمين.

ودائع المقيمين

وارتفعت ودائع المقيمين بسبب زيادة بنسبة 3.5% في ودائع القطاع الحكومي على الرغم من انخفاض في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية. وأشار المركزي إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي انخفض هامشياً بنسبة 0.05% من 1769.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 1768.6 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 وذلك نتيجة تراجع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.3% في الائتمان الأجنبي.

وعزا المركزي الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 0.4% و0.2% و0.7% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 0.8%.

عرض النقد

في سياق آخر أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) انخفض بنسبة 0.8% من 659.5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 653.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021. وانخفض عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.7% من 1488.5 مليار درهـم في نهاية يونيو 2021 إلى 1477.9 مليار درهم في نهايــة يوليو 2021.

وأشار المركزي إلى ارتفاع عرض النقــد (ن3) بنسبة 0.1% من 1772.6 مليار درهم في نهايـة يونيو 2021 إلى 1775.0 مليار درهم في نهايـة يوليو 2021. وعزا المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) إلى تراجع بمقدار 3.7 مليارات درهم و 1.9 مليار درهـم في الودائع النقدية وفي النقد المتداول خارج البنوك على التوالي، ويعود الانخفاض في عرض النقد (ن2) إلى انخفاض (ن1) وتراجع بمقدار 5.0 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى زيادة في الودائع الحكومة بمقدار 13.0 مليار درهم، على الرغم من انخفاض (ن1) و(ن2).

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 1.4% وذلك من 443.1 مليار درهم في نهاية يونيو 2021 إلى 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021، وذلك نتيجة انخفاض 1.2% و 44.8% في النقد المصدر وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى على التوالي، على الرغم من ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 29.3% و4.1% على التوالي.

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