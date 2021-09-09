«أبوظبي الأول» يعتمد تعيينات جديدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي الأول تعيين مارتن تريكود رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية للاستثمار، وفتون المزروعي رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بهدف ترسيخ مكانته الرائدة في الأسواق المحلية والعالمية وسيعمل كل من تريكود والمزروعي تحت الإدارة المباشرة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني.

وتولى تريكود سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لدى HSBC الشرق الأوسط، ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى HSBC الشرق الأوسط، بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك ذاته في أستراليا وكوريا وشغل كذلك مناصب إدارية عليا لأكثر من عقدين في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق للشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا. وتأتي التعيينات خلال مرحلة يواصل فيها البنك نمو أعماله وتعزيز مزاياه التنافسية التي تثمر بدورها عن فرص واعدة للمساهمين والعملاء والموظفين.

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