«أدنوك» تعزّز أعمالها بـ 8 حفارات برية عالمية المستوى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أدنوك للحفر» التابعة لها، وشركة «هيلمريتش آند باين» العالمية المتخصصة في تقنيات وحلول حفر آبار النفط والغاز، عن شراكة استراتيجية، تحصل بموجبها «أدنوك للحفر»، على 8 حفارات برية عالمية المستوى من «هيلمريتش آند باين»، مقابل 318 مليون درهم. وعقب هذه الصفقة، ستقوم «هيلمريتش آند باين» باستثمار 367 مليون درهم في الطرح الأولي العام لأسهم «أدنوك للحفر»، الذي أعلنت عنه «أدنوك» مؤخراً.

وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية، جهود «أدنوك» المستمرة لزيادة سعتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات من الغاز، وتطوير موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية في الدولة.

وستسهم هذه الخطوة، في دفع نمو وتطور «أدنوك للحفر»، وتوسعة أعمالها، ورفع كفاءة عملياتها التشغيلية في أعمال الحفر، من خلال الاستحواذ على منصات حفر FlexRig® البرية عالمية المستوى، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة لشركة «هيلمريتش آند باين» في مجال الحفر.

شراكات ذكية

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإبرام شراكات ذكية، تحقق أقصى قيمة من أصولنا، يسعدني الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «هيلمريش آند باين»، التي تعتبر من أهم المزودين العالميين لحلول الحفر. وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، كونها تؤكد جاذبية دولة الإمارات، كوجهة اقتصادية واستثمارية للشركات العالمية.

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