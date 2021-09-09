«الصير مارين» و«بي جي إن» تستحوذان على أسطول ناقلات غاز

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إبرام شراكة مع «بي جي إن إنترناشيونال»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاعات الطاقة والتجارة والتخزين والنقل، والتي بموجبها سيتم الاستحواذ على أسطول من الناقلات العملاقة المخصصة لنقل غاز البترول المُسال.

واتفقت الشركتان على تكليف الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي للصناعات الثقيلة»، ببناء سفينتين جديدتين من ناقلات غاز البترول المُسال العملاقة، سعة كل منهما 86 ألف متر مكعب، حيث من المقرر تسليمهما خلال الربعين الأول والثاني من عام 2023 على التوالي. وسوف يتم تجهيز الناقلتين الجديدتين بمحركات دفع وتوجيه، تعمل بوقود غاز البترول المُسال، ما سيعزز التزامهما بحماية البيئة، وخفض بصمتهما من الانبعاثات الكربونية.

وقال رياض الكندي رئيس مجلس إدارة «الصير مارين»: إن استمرار الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، مثل غاز البترول المُسال في الأسواق الناشئة، يستدعي إرساء أسس بنية تحتية قوية، تشمل ناقلات كبيرة الحجم، مخصصة لغاز البترول المُسال.

وقد أدركنا، بالتعاون مع الشركة العالمية القابضة، آفاق النمو الواعدة في هذا القطاع على الأجل الطويل، ما دفعنا إلى الدخول في شراكة مع بي جي إن إنترناشيونال، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في توريد الطاقة، وناقلات غاز البترول المُسال.

وسوف تجمع هذه الشراكة بين الخبرات التشغيلية والكفاءة الإقليمية والمالية في إدارة محفظتنا الأولية من ناقلات غاز البترول المُسال كبيرة الحجم، التي استحوذنا عليها مؤخراً، بجانب إمكانات النمو الواعدة في الأسواق.

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