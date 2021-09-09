دبي تنظم «غازتك» ومؤتمر جمعية مهندسي البترول 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تنطلق فعاليات معرض «غازتك» الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، في مركز دبي التجاري العالمي بين 21 و23 سبتمبر 2021.

وتوفر الفعاليتان الفرصة الأولى من نوعها لاجتماع متخصّصي القطاع في مجالات سلسلة القيمة العالمية للطاقة شخصياً للتواصل وتوطيد العلاقات والحوار مع النظراء، والتعاون حول السبل الأمثل للحفاظ على استمراريّة العمل والحفاظ على المكانة التنافسيّة بعد أزمة «كوفيد 19».

وقالت ميشيل بويد، كبيرة مسؤولي الفعاليات العالمية لدى جمعية مهندسي البترول، الجهة المنظمة للمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول: يتيح الموقع المشترك لانعقاد غازتك والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول الفرصة أمام الزوّار لحضور الفعاليّتين دون الحاجة إلى التسجيل مرّتين. وسيكفل تزويد الشركات العارضة بأقصى قدر من اهتمام الجمهور من المتخصصين في قطاع الطاقة، بمن فيهم كبار صنّاع القرار من جميع مجالات القطاع وفروعه.

من جهته، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس» المنظمة لمعرض ومؤتمر «غازتك»: انطلاقاً من العلاقة الطويلة والناجحة بين غازتك وجمعية مهندسي البترول، يسرّنا تزامن انعقاد الفعاليّتين في مركز دبي التجاري العالمي.

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