«بيرل بتروليوم» توقّع اتفاقية تمويل بـ 250 مليون دولار

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقّعت شركة بيرل بتروليوم المحدودة «بيرل بتروليوم»، التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز الإماراتية، اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق.

ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية هي ذراع تمويل التنمية التابعة للحكومة الأمريكية، وسيساهم التمويل الذي قدّمته المؤسسة والبالغة مدته 7 سنوات في زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة خورمور بنسبة 50% ليصل إلى 690 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي النظيف لتوليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، والعضو المنتدب لمجلس إدارة «دانة غاز»: تؤكد اتفاقية التمويل مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية على أهمية تطوير موارد الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والنمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها العالم منذ بداية جائحة كورونا، فقد حافظنا على استمرارية عملياتنا وتمكنا من زيادة الإنتاج. ويعتبر الاتفاق مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية دليلاً على متانة سجلنا الحافل بالنجاح ويسلط الضوء على إمكانات هذه الموارد والمستقبل المشرق لإقليم كردستان العراق.

من جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: نفخر مع شركائنا في شركة بيرل بتروليوم، ببناء قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق، وتقديم إمدادات من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المحلية. وتؤكد هذه الاتفاقية على ثقتنا المستمرة في المنطقة وآفاقها على المدى الطويل.

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