مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من ملياري درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 283 مبايعة بقيمة 634.93 مليون درهم، منها 19 مبايعة أراضٍ بقيمة 65.31 مليون درهم و264 مبايعة شقق وفلل بقيمة 569.62 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ورسان الأولى، ومن ثم مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 3 بـ«مبايعتين» بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بـ«مبايعتين» بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.16 مليار درهم منها 22 رهن أراضٍ بقيمة 385.53 مليون درهم و77 رهن فلل وشقق بقيمة 773.54 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 228 مليون درهم وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 209 ملايين درهم.

فيما تم تسجيل 9 هبات بقيمة 244.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الأولى بقيمة 87 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 75 مليون درهم.

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