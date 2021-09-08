«إس آند بي» تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.7% خلال العام الجاري

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.7% خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم الأربعاء، لإصدار تقرير الأسواق الناشئة: التصنيفات السيادية، الشركات، والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدخل الفصل الجديد مع استمرار جائحة «كوفيد-19».

وقالت الوكالة، إن الإمارات كانت واحدة من أنجح الدول في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، حيث قدمت على مدار الاثني عشرة شهراً الماضية العديد من الإجراءات والمبادرات التحفيزية.

وأضافت أنه من بين تلك الإجراءات الهامة، التغييرات في القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات، وتمديد التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات لمجموعات من المستثمرين والمواهب عالية المهارة في المجالات الاستراتيجية، وتنفيذ تغييرات القانون الاجتماعي، لزيادة جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

وأشارت الوكالة إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات لديه الكثير من الأصول الخارجية الكافية لتعويض التزاماته.

تدفقات سياحية

وأضافت «إس آند بي»، أنه من المتوقع أن تسجل إمارة دبي تدفقات سياحية أقوى في العام الحالي مقارنة بعام 2020 وذلك بالنظر إلى الرفع التدريجي لقيود السفر العالمية إلى جانب استضافتها لمعرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي المقرر في مطلع أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر.

وأكدت وكالة «إس آند بي جلوبال»، أنها لم تغير تصنيفاتها الائتمانية للكثير من الشركات الإماراتية، إلى حد كبير منذ ظهور الجائحة، بدعم من جهود الدعم الحكومية.

العامل الرئيسي

وأشارت الوكالة إلى أن أسعار النفط القوية تظل العامل الرئيسي المحفز لمنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعتبر داعما لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الاقتصادية الكبرى.

وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال الشهور المتبقية من عام 2021 إلى 65 دولاراً للبرميل، في حين سيتراجع إلى 60 دولاراً في 2022، و55 دولاراً في 2023.

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