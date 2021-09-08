1200 جهة من 50 دولة تشارك بمعرض «ذا بيغ فايف» في دبي الأحد المقبل

المصدر: دبي - البيان

يتوجه خبراء قطاع البناء والتشييد من المنطقة والعالم إلى دبي الأسبوع المقبل لحضور معرض ذا بيغ فايف (The Big 5)، وهو الحدث الوحيد من نوعه الذي ينعقد على أرض في هذا القطاع خلال عام 2021.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية والأربعين لهذا المعرض، والذي يفتح أبوابه مجاناً للزوار من المهندسين والمعماريين والمقاولين ومديري المشاريع وغيرهم، يوم الأحد 12 سبتمبر ويستمر حتى 15 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح المعرض لضيوفه فرصة التواصل مع أكثر من 1200 جهة عارضة تشارك من 50 دولة، والتعرف إلى أحدث منتجات وحلول البناء من جميع أنحاء العالم لتسريع نمو السوق بعد التغيرات الجذرية من جائحة كورونا المستجد.

وقالت جوسين هيجمانز نائبة الرئيس في شركة (dmg Events) المنظمة للمعرض: «لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة تمكنا فيها من الترحيب بالعاملين في قطاع البناء بشكل شخصي، ونحن سعداء للغاية بالعودة إلى مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل. فالتواصل وجهاً لوجه يعد أسرع طريقة للتواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة في القطاع ويعزز فرص التعاون المستقبلي، وهذا ما نحتاجه بشدة خلال الفترة المقبلة لتعزيز وتيرة انتعاش قطاع البناء في المنطقة والدخول في حقبة جديدة».

ويتضمن معرض ذا بيغ فايف (The Big 5)، العديد من الفعاليات المصاحبة والأحداث المتخصصة في العديد من القطاعات والمنتجات بما في ذلك معرض (Big 5 Heavy)، ومعرض (Middle East Concrete)، ومعرض (Windows Doors & Facades Event)، ومعرض (Gulf Glass)، ومعرض (HVAC R Expo)، ومعرض (The Big 5 Solar)، ومعرض (Middle East Stone)، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

ويركز المعرض على التكنولوجيا من خلال عروضه الواسعة في مجالات عالم البناء الرقمي الجديد، والمباني الذكية وقطاعات المنتجات الخارجية والمعيارية ومدينة الشركات الناشئة وقمة تقنيات المستقبل في الإنشاءات الحصرية.

كما يتضمن هذا الحدث العالمي أيضاً أكثر من 70 جلسة حوارية يشارك فيها نحو 150 متحدثاً عالمياً، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المجالات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وإدارة المشاريع، وذلك بهدف توفير فرصة فريدة للزوار للبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد دورة هذا العام انطلاق قمة «ذا بيغ فايف» العالمية لقادة قطاع البناء، والتي من المقرر أن يفتتحها سامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وستسلط الضوء على آخر التطورات الحيوية والفرص المتاحة على المدى الطويل.

وفي دورتها الأولى ستكرم النسخة الأولى لجوائز «ذا بيغ فايف»، والمستوحاة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، أبرز الإنجازات والشخصيات التي نجحت بتجاوز المقاييس التقليدية لتسليم مشاريع البناء ضمن 15 فئة مختلفة.

ويوفر معرض «ذا بيغ فايف» بيئة آمنة لممارسة الأعمال باتباع بروتوكول صحي تم اعتماده بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي والسلطات الصحية المحلية في دبي. ومن الجدير بالذكر أن دخول المعرض مجاني للعاملين في مجال البناء، ويمكن للزوار غير القادرين على السفر الاطلاع على فعاليات المعرض إلكترونياً عبر الموقع (www.thebig5.com)

وتشمل قائمة رعاة المعرض وفعالياته كلاً من (Schüco) الراعي الماسي، و(Saudi Exports) الراعي البلاتيني، و(Alumil) الراعي الذهبي، إضافة إلى كل من (AKFA)، و(MASA) و(Zoomlion) و(Raknor) و(Lumo) و(Traxxeo) و(Schneider Electric) و(Enterprise Greece) مركز التميز في مجال الإنشاءات الذكية بجامعة هيريوت وات.

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