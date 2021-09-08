«انطلق مع دو» مبادرة من اقتصادية دبي لتسهيل مزاولة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «انطلق مع دو - Start @du» لتسهيل مزاولة الأعمال في إمارة دبي، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التميز في تقديم الخدمات والمبادرات الذكية التي تسهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال في الإمارة ومستوى ثقة رجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دبي باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وتقدم دو في إطار هذه المبادرة مجموعة متنوعة من خدمات وحلول الاتصال للهاتف الثابت والمتحرك، مصممة خصيصاً لتمكين الشركات من إطلاق شركاتهم بشكل فوري ومتابعة طموحاتهم من خلال بوابة رقمية شاملة ذات واجهة استخدام سلسة لمساعدتهم على إطلاق مشاريعهم وتحقيق نجاحات مستدامة.

ووقع مذكرة التفاهم عبدالله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي؛ وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال عبدالله حسن: «تسعى اقتصادية دبي إلى تحقيق مستويات جديدة من التميز والريادة ورفع تنافسية الإمارة عالمياً، وذلك من خلال تعزيز الإبداع والابتكار باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة، وتوفير الممكّنات الذكية والحديثة في خدمة وإسعاد المتعاملين.

وتأتي شراكتنا مع «دو» في إطار الجهود لتوفير بيئة ملائمة لمجتمع الأعمال للانطلاق والنجاح والمساهمة في تعزيز التنمية والازدهار الاقتصادي. ونظراً لأن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في دعم التقدم الاقتصادي، ستسهم هذه المبادرة في توفير حلول وخدمات اتصال متقدمة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم».

وأضاف عبدالله حسن: «تواصل اقتصادية دبي تعزيز بيئة الأعمال بالإمارة من خلال تطوير خدمات إصدار وتجديد الرخص التجارية، بما يسهم في عملية بدء الأعمال وتأسيس الشركات التي ترغب في العمل والانطلاق من دبي.

وتعمل اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي يعكس مكانة دبي مركزاً مثالياً لمزاولة الأعمال».

وفي حديثه عن أهداف المبادرة، قال الحساوي: «التزمت دو منذ تأسيسها بلعب دور محوري في دعم التقدم المجتمعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونهدف من خلال شراكتنا الجديدة والمتميزة مع اقتصادية دبي، إلى تأكيد هذا الدور من خلال المساهمة في خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال لتأسيس مشاريعهم الخاصة في إمارة دبي.

وقد حرصنا في إطار هذه المبادرة على توفير باقات وخدمات اتصال تنسجم مع احتياجات ومتطلبات الشركات الجديدة والناشئة والتي يمكنها الاعتماد على بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة وخدماتنا عالية الجودة إضافة إلى الإرشادات التي نقدمها لتأسيس شركاتهم والانطلاق في رحلة ناجحة ومستدامة في عالم الأعمال».

وأضاف الحساوي: «تسعى دو إلى تقديم كل أشكال الدعم لمجتمع الأعمال لمساعدتهم على تطوير أعمالهم وضمان استمراريتها على المدى الطويل. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة مع اقتصادية دبي ستساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة استثمارية رائدة لتأسيس ومزاولة الأعمال».

ستقدم دو لرجال الأعمال الذين يحصلون على رخصة تجارية من اقتصادية دبي خدمات اتصال مبتكرة ومجموعة متنوعة من عوامل التمكين الرقمية مثل باقات خاصة بالشركات الناشئة مثل تسجيل المجال وأدوات تمكين الأعمال.

وتشمل باقات الهاتف المتحرك من دو سرعات إنترنت عالية وموثوقة ودقائق محلية والعديد من المزايا الأخرى. كما سيتمكن العميل من الاشتراك في خدمات دو، مما يوفر له الوقت والجهد ويتيح له التركيز على نجاح أعماله.

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