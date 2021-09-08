«أبوظبي للإسكان» تدعو المتعاملين إلى تقديم الطلبات والاستعلام عنها إلكترونياً

المصدر: أبوظبي- وام

دعت هيئة أبوظبي للإسكان متعامليها، للاستفادة من الخدمات الرقمية، التي توفرها لتقديم طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية، والاستعلام عن حالة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف الذكي.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة على سلامة المتعاملين وتوفير الوقت وجهد الحضور الشخصي لمراكز خدمة المتعاملين بالهيئة.

وذكرت الهيئة أنه يمكن للمتعامل الاستعلام عن حالة الطلبات من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة (026199999) وخدمة الرسائل النصية.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الهيئة الرامية لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين، من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وتسعى الهيئة للاستفادة من أحدث تقنيات والبرامج لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك حرصاً منها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة وتقلل الجهد والوقت على المتعاملين.

وبإمكان المتعامل الاستفادة من خدمة الرسائل النصية عن طريق إرسال رقم الهوية برسالة نصية من رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام الهيئة على الرقم «4668» للاستعلام عن حالة طلبه، كما تتوفر هذه الخدمة أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان ( www.adha.gov.ae ) وتطبيق الهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى نظام الرد الآلي.

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