مليارا درهم مبيعات شوبا العقارية في النصف الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شوبا العقارية، المطور العقاري الرائد، أنها حققت مبيعات بلغت ملياري درهم في النصف الأول من عام 2021.

وتشكل المبيعات القوية التي تحققت في النصف الأول من 2021 أكثر من 80% من الأهداف السنوية التي وضعتها الشركة لهذا العام. وجاءت قيمة هذه المبيعات نتيجة الاهتمام القوي من المستثمرين بمشروع «شوبا هارتلاند» المتميز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم والذي يطل على وسط مدينة دبي.

كما أعلنت شوبا العقارية أن قائمة أبرز المستثمرين في المشروع شملت مشترين من الصين والهند والإمارات والسعودية. ومنذ الإعلان عن «شوبا هارتلاند» في عام 2013، يواصل المشروع استقطاب الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن العروض الفاخرة والراقية في قلب مدينة دبي.

وقالت جوسنا هدغي، رئيس شركة شوبا العقارية: «تعد المبيعات القوية التي بلغت نحو ملياري درهم خلال ستة أشهر فقط من عام 2021 شاهداً حياً على القيمة العالية التي تقدمها شوبا العقارية، وتعكس الطلب على مشروع «شوبا هارتلاند». ومن شأن الأداء القوي للشركة أن يعزز الطلب والنمو للقطاع العقاري في الإمارات قبيل انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي هذا العام».

وأضافت: «نشهد بشكل عام طلباً أقوى من الأشهر القليلة الماضية. وقد أشارت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى ارتفاع ملحوظ في المعاملات العقارية في شهر يونيو 2021، ما يعكس الطلب المتنامي على العقارات في الإمارة».

واختتمت قائلة: «لا شك في أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب المستثمرين، بما في ذلك إطلاق التأشيرة الذهبية، والسماح للأجانب بالتملك الكامل، وتوفير تأشيرات العمل عن بُعد، وإطلاق حملة التطعيم السريعة للوقاية من (كوفيد19) وجعل الإمارة مكاناً آمناً للمستثمرين والسكان، قد عادت جميعها بالفائدة على القطاع».

وقد أكدت شركة شوبا العقارية الارتفاع الكبير في الطلب على الفلل الخاصة بها والتي تتمتع بمساحات مفتوحة، فضلاً عن الطلب على أراضي الفلل في مشروع شوبا هارتلاند. وتشمل المشاريع الرئيسية داخل المجمع كلاً من «غرينز»، و«كريك فيستاس ريزيرف»، و«فيلات غاردينيا»، و«ون بارك أفينيو»، و«فيلات الغابة».

وقد احتفلت الشركة في الربع الأخير بالإطلاق الناجح للمرحلة الثالثة من أراضي «ترانكويليتي» التي تشمل أراضي حصرية لبناء الفلل المخصصة، إضافة إلى الاهتمام الكبير من المشترين برج «ويفز» السكني الذي يضم 592 شقة و35 طابقاً ويقع في منطقة الواجهة المائية ضمن شوبا هارتلاند.

ويتميز مشروع شوبا هارتلاند بأجوائه الهادئة وموقعه المركزي في قلب مدينة دبي، ومن المقرر أن تضم 30% من مساحة المشروع الإجمالية مساحات خضراء ومفتوحة من شأنها أن ترسي آفاقاً جديدة للعيش الحضري.

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