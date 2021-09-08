28 رحلة لطيران الإمارات أسبوعياً إلى جنوب إفريقيا بحلول أكتوبر

المصدر: دبي - وام

أعلنت طيران الإمارات أنها ستوسع عملياتها من وإلى جنوب إفريقيا وتعزز جدولها إلى 28 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل ليكون أكبر جدول أسبوعي للناقلة إلى تلك الدولة منذ انتشار جائحة كورونا.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات أوسع للعملاء الراغبين في زيارة دبي أو السفر عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

ويتضمن تكثيف العمليات إلى جنوب أفريقيا اعتباراً من 31 أكتوبر 2021 تسيير رحلتين يومياً إلى جوهانسبرغ إحداهما بطائرات الإمارات A380، بالإضافة إلى خدمة يومية إلى كل من كيب تاون ودربان.

وتبدأ طيران الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2022 خدمة رحلتي جوهانسبرغ اليوميتين بطائرات A380 ما سيوفر للمسافرين إلى جنوب إفريقيا ومنها أفضل تجربة في الأجواء.

ويأتي توسيع جدول رحلات طيران الإمارات استجابة للطلب المتنامي من العملاء لزيارة دبي التي تصدر التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، بالإضافة إلى تخفيف القيود عبر بعض الوجهات التي تسمح الآن بدخول القادمين من جنوب إفريقيا دون الحاجة إلى حجر صحي.. كما تدعم طيران الإمارات بقوة تعافي صناعة السياحة في جنوب إفريقيا من خلال تسهيل وصول المسافرين الدوليين.

وتعد دبي واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية للمسافرين من جنوب أفريقيا وذلك بفضل ما تقدمه لزوارها من تجارب ذات مستوى عالمي وعناصر جذب جديدة تلبي متطلبات مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية والميزانيات.

واستقبلت المدينة بأمان أكثر من 4 ملايين زائر للسياحة والأعمال منذ استئناف نشاطها السياحي في يوليو 2020 ومع اقتراب موعد افتتاح إكسبو 2020 دبي تستعد المدينة أيضاً للترحيب بزوارها في أكبر ملتقى عالمي يتضمن أجنحة من الجيل التالي ذات طابع مستقبلي وبرامج حافلة بالأحداث اليومية.

وينبغي على القادمين إلى دبي من جنوب أفريقيا تقديم شهادة اختبار PCR سلبية مع رمز الاستجابة السريعة صادرة في غضون 48 ساعة من وقت جمع العينة في منشأة صحية محلية معتمدة.

كما يطلب منهم أيضاً تقديم نتيجة اختبار PCR سريع مع رمز QR يجرى في مطار المغادرة في غضون ست ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم.

وسيجرى للركاب اختبار PCR سريع آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي كما ينبغي على جميع الركاب الذين يواصلون سفرهم عبر دبي إكمال متطلبات وجهاتهم النهائية.

وتستعد طيران الإمارات لإحياء شراكتها الاستراتيجية وتعاونها مع الخطوط الجوية الجنوب أفريقية SAA مع استئناف الأخيرة عملياتها المقرر في 23 سبتمبر الجاري.

وتعود شراكة طيران الإمارات مع الناقلة الوطنية لتلك الدولة إلى عام 1997 وهي أول اتفاقية رمز مشترك بين طيران الإمارات وناقلة أخرى.. وجرى تطوير الشراكة قبل الجائحة لتشمل شبكة مشتركة تكميلية من 110 وجهات وجداول زمنية محسنة مع خيارات أوسع للعملاء.. ومنذ بدء التعاون الاستراتيجي استفاد نحو 370 ألف مسافر من الشراكة بين الناقلتين.. وهناك حالياً خطط قيد الإعداد لتوسيع القدرة على حجز رحلات مشتركة ضمن مسار واحد.

ومع إحياء الشراكة مع الخطوط الجوية الجنوب أفريقية سيتعزز تواجد طيران الإمارات في جميع أنحاء جنوب أفريقيا والدول المجاورة في جنوب القارة بفضل أربع شراكات ما بين رمز مشترك واتفاقيات إنترلاين تشمل أيضاً إيرلينك Airlink وسيم إير Cemair وفلاي سيف إير FlySafair ما يوسع خريطة مسارات طيران الإمارات في المنطقة إلى 79 مدينة إضافية ويوفر لعملائها تجارب أفضل ومزيداً من خيارات السفر من وإلى الوجهات الإقليمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز