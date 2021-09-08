مجموعة ساعات (Alpine Eagle XL Chrono) كرونوغراف متفوق

المصدر: دبي-البيان

من جديد، تنشر مجموعة ساعات (Alpine Eagle) بطابعها الرياضي الأنيق أجنحتها لتضم تحتها أول ساعة كرونوغراف مزودة بآلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد بعلبة يبلغ قطرها 44 ملم. يتوفر موديل ساعة (Alpine Eagle XL Chrono) الجديدة بثلاثة إصدارات مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A الاستثنائي مع ميناء بلون أزرق "أليتش" أو بلون أسود "فاحم"، أو إصدار مصنوع من معدنين يجمع بين معدن لوسنت ستيل 223A والذهب الوردي الأخلاقي مع ميناء بلون أسود فاحم، وسوار مدمج كباقي ساعات المجموعة المستوحاة من قوة النسر وجمال جبال الألب. وتشهد أربع براءات اختراع على دقة وسهولة استخدام حركة شوبارد الميكانيكية والاوتوماتيكية التعبئة من عيار (03.05-C) المزودة بآلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد. فمن حركة الساعة إلى علبتها ومن ميناءها إلى سوارها، صنعت ساعة (Alpine Eagle XL Chrono) بكاملها ضمن ورشات صناعة الساعات في شوبارد على يد حرفييها المهرة ممن يقدرون الطبيعة.

حركة كرونوغراف متطورة

مع تقديم ساعة (Alpine Eagle XL Chrono)، توسعت المجموعة التي أطلقتها شوبارد بنجاح في عام 2019، وكانت تضم حتى الآن عشرة موديلات مرجعية في علبة من حجمين. فقد اتسع نطاق المجموعة لتضم ثلاث موديلات عندما أضيفت لها علبة أكبر حجماً يبلغ قياسها 44 ملم. تتبع هذه الموديلات المذهلة شكل معاصم الرجال والنساء وتوفر مساحة واسعة لتحتضن داخلها حركة كرونوغراف متطورة. ودمجت أزرار جانبية ضاغطة على جهتها اليمنى على جانبيّ واقيات التاج لتحافظ على الشكل المتناغم والمتناسق المميز لساعات المجموعة.

تنبض داخل علب ساعات هذه الموديلات الثلاث الجديدة، حركة شوبارد من عيار (03.05-C)، وقد صنعت بدقة متناهية على يد الحرفيين المهرة العاملين ضمن الورشات المخصصة لصناعة الساعات في دار شوبارد. وتؤمن الحركة احتياطياً وافراً من الطاقة يصل حتى 60 ساعة، كما تتميز بتصميم متقن يضمن إجراء تعديلات دقيقة على وظائف التوقيت/ الكرونوغراف واستخدام هذه الوظائف بالشكل الأمثل. ومن ناحية أخرى زودت الحركة بعجلة عامودية، وعززت بالعديد من الابتكارات التقنية التي أكسبت شوبارد ما لا يقل عن أربع براءات اختراع؛ فكانت ثمرة جرأة فرق البحث والتطوير.

زودت الساعة، بادئ ذي بدء، بنظام تروس أحادي الاتجاه يمنع فقدان الطاقة ويضمن سرعة لف التعبئة؛ وهي وظيفة تحظى بتقدير كبير ضمن فئة الكرونوغراف المستهلك للطاقة. كما يضمن وضع القابض العمودي بدء عملية قياس دقيقة للوقت. بالإضافة إلى أن عيار هذا الكرونوغراف من النوع المزود بآلية تخميد الارتداد، مما يتيح إجراء عمليات توقيت متتالية بسلاسة بفضل ثلاث مطارق محورية ذات أذرع مرنة تسهل ضبط تصفير العدادات. وأخيراً، زود عيار (03.05-C) بعجلة توازن فارينر التي توفر معدل ثابت للحركة من خلال تعويض اختلافاتها في القصور الذاتي طوال عمر الساعة.

يحظى هذا العيار بمصادقة شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC). ووضع داخل علبة مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A، وهو عبارة عن سبيكة فولاذية مبتكرة طورتها شوبارد لتتوصل إلى خصائصها المضادة للحساسية وبريقها المتألق ومتانتها التي لا تضاهى وذلك من خلال عملية سباكة دقيقة. ناهيك عن أن الموديل المرجعي الثالث للساعة يقدم بديلاً يجمع بين معدنين بالإضافة لاستخدام الذهب الوردي الأخلاقي من عيار 18 قيراط في صنع تاج الساعة وإطار زجاجها وجزء من سوارها.

الأسود في عين النسر

فضلاً عن توافر الميناء باللون الأزرق كلون نهر "أليتش" الجليدي، تقدم شوبارد خياراً جديداً في المجموعة ضمن موديلات ساعة (Alpine Eagle XL Chrono) يتمثل في ميناء بلون أسود "فاحم". فمن ألوان الطبيعة في جبال الألب استوحى كارل-فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك لدار شوبارد ومؤسس مجموعة (Alpine Eagle)، فكرة استخدام هذا اللون المستمد من الليالي الحالكة في الجبال الذي يسود عندما تستعيد الحياة البرية هيمنتها، وتذكرنا كيف أن الإضاءة الليلية التي وضعها الإنسان وأسلوب حياته المدنية يضران بطبيعة حياة الحيوانات المتواجدة في تلك المنطقة.

سواء في إصدار اللون الأزرق "أليتش" أو اللون الأسود "الفاحم"، يحافظ الميناء على بنيته وزخارف بزوخ الشمس التي تثير في الأذهان صورة قزحية عين النسر. ويطوف عقرب الثواني الذي يبدو مثل ريشة النسر فوق هذا العرض الشديد الوضوح مع ما يتخلله من عدادات مرتفعة.

يظهر على مقياس سرعة الدوران "التاكيمتر" تدرجات حمراء عند السرعات 100 و 160 و 240. ويمتد مسار المقياس حول الحافة الداخلية لإطار زجاج الساعة. وتم تقسيمه إلى أربع أجزاء/ خطوات مع فواصل مختلفة تبلغ 5 أو 10 أو 20 أو 40 كم/سا لكل خط. يساهم هذا الترتيب في تسهيل قراءة متوسط قياسات السرعة ويساهم في إضفاء التناغم الجمالي والديناميكي على الميناء بشكل عام.

إعادة تجسيد أحد رموز شوبارد

ابتكرت مجموعة (Alpine Eagle) على يد ثلاثة أجيال من رجال عائلة شوفوليه. وهي بمثابة إعادة تجسيد لساعة (St. Moritz) التي كانت أول مشروع يبدعه كارل-فريدريك شوفوليه في صناعة الساعات في أواخر سبعينيات القرن الماضي. بتصميمها النقي والصارم تثري ساعة (Alpine Eagle) هذا التراث بمصدر استلهام خصب مستمد من الطبيعة. وتتميز ساعات المجموعة بعلبة دائرية ذات جوانب منمقة وتاج منقوش بزهرة البوصلة، ويظهر على إطار زجاج الساعة ثمانية براغي وظيفية تتجه شقوقها نحو مركز الميناء. ويتسم ميناء الساعة المتعرج بألوانه العميقة ومؤشراته المظيئة، دون أغفال ذكر السوار المعدني المدمج بعلبة الساعة.

بفضل استقلاليتها ومهاراتها المتكاملة، تمكنت معمل شوبارد من إتمام كافة مراحل إنتاج ساعات المجموعة وتجميعها ضمن ورشات الدار المخصصة لصناعة الساعات، بدءاً من الحركة وانتهاء بالسوار، مروراً بعلبة الساعة وجميع مكوناتها.

المواصفات التقنية

ساعة (Alpine Eagle XL Chrono)من معدن لوسنت ستيل 223A

العلبة:

هيكل مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A

إجمالي القطر 44,00 ملم

السماكة 13,15 ملم

مقاومة الماء 100 متر

تاج من معدن لوسنت ستيل 223A منقوش بوردة البوصلة 8 ملم

أزرار ضاغطة من معدن لوسنت ستيل 223A

تشطيبات عامودية لامعة على المحيط الخارجي لعلبة الساعة

إطار لزجاج الساعة من معدن لوسنت ستيل 223A مثبت عند نقاط مماسه بثمان براغي

زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة:

ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة Chopard 03.05-C

عدد قطع الحركة 310

إجمالي القطر 28,80 ملم

السماكة 7,60 ملم

عدد الأحجار الكريمة 45

التواتر 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

احتياطي الطاقة 60 ساعة

آلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد مع وظيفة إيقاف الثواني

دولاب تعبئة متناهي الصغر مخرّم ومصنوع من معدن التنغستن

توازن Variner® مع نابض توازن يضم منحنى طرفي مسطّح

كرونومتر حاصل على شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر(COSC)

الميناء والعقارب

ميناء من النحاس المدموغ بزخارف بزوخ الشمس، ومطلي بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic) بلون أزرق "أليتش" أو أسود فاحم، مستوحى من قزحية عين النسر

مشيرات الساعات وترقيمات مثبّتة على الميناء مطلية بالروديوم ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عدادات كرونوغراف بلون أزرق "أليتش" أو أسود فاحم مع حواف مطلية بالروديوم

عقارب ممشوقة للساعات والدقائق مطلية بالروديوم ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقرب للثواني مطلي بالروديوم عند رأسه سهم مدبب مزود بثقل موازن يبدو مثل ريشة النسر

عقارب لعدادات الكرونوغراف مطلية بالروديوم مع رأس أحمر

الوظائف والعرض:

عرض مركزي للساعات والدقائق وثواني الكرونوغراف

عرض التاريخ بين الساعة 4 والساعة 5

مؤقت كرونوغراف

عداد 30 دقيقة عند الساعة 3

عداد 12 ساعة عند الساعة 9

عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6

السوار والمشبك:

سوار مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A بشكل مستدق، مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة لامعة، وغطاء مركزي مصقول لامع

مشبك من الستيل بطوية ثلاثية مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A

الرقم المرجعي 3001-298609- ساعة مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A مع ميناء بلون أزرق "أليتش"

الرقم المرجعي 3002-298609- ساعة مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223Aمع ميناء بلون أسود "فاحم"

المواصفات التقنية

ساعة (Alpine Eagle XL Chrono) مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A ومن الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط

العلبة:

هيكل مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A ومن الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط

إجمالي القطر 44,00 ملم

السماكة 13,15 ملم

مقاومة الماء 100 متر

تاج من الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط منقوش بوردة البوصلة 8 ملم

أزرار ضاغطة من معدن لوسنت ستيل 223A

تشطيبات عامودية لامعة على المحيط الخارجي لعلبة الساعة

إطار لزجاج الساعة من الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط مثبت عند نقاط مماسه بثمان براغي

زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة:

ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة Chopard 03.05-C

عدد قطع الحركة 310

إجمالي القطر 28,80 ملم

السماكة 7,60 ملم

عدد الأحجار الكريمة 45

التواتر 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

احتياطي الطاقة 60 ساعة

آلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد مع وظيفة إيقاف الثواني

دولاب تعبئة متناهي الصغر مخرّم ومصنوع من معدن التنغستن

نابض توازن مع منحنى طرفي مسطّح

كرونومتر حاصل على شهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر(COSC)

الميناء والعقارب

ميناء من النحاس المدموغ بزخارف بزوخ الشمس، ومطلي بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic) بلون أسود فاحم، مستوحى من قزحية عين النسر

مشيرات الساعات وترقيمات مثبّتة على الميناء مطلية بالذهب ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عدادات كرونوغراف بلون أسود فاحم مع حواف مطلية بالذهب

عقارب ممشوقة للساعات والدقائق مطلية بالذهب ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقرب للثواني مطلي بالذهب عند رأسه سهم مدبب مزود بثقل موازن يبدو مثل ريشة النسر

عقارب لعدادات الكرونوغراف مطلية بالذهب مع رأس أحمر

الوظائف والعرض:

عرض مركزي للساعات والدقائق وثواني الكرونوغراف

عرض التاريخ بين الساعة 4 والساعة 5

مؤقت كرونوغراف

عداد 30 دقيقة عند الساعة 3

عداد 12 ساعة عند الساعة 9

عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6

السوار والمشبك:

سوار بشكل مستدق مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A ومن الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط، مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة لامعة، وغطاء مركزي مصقول لامع

مشبك من الستيل بطوية ثلاثية مصنوع من معدن لوسنت ستيل 223A ومن الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط.

الرقم المرجعي 6001-298609- ساعة مصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223A ومن الذهب الوردي الأخلاقي عيار 18 قيراط مع ميناء بلون أسود "فاحم"

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