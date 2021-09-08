إنجاز «كمبينسكي» الخليج التجاري

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

يلتحق فندق جديد من فنادق الـ 5 نجوم بمنطقة الخليج التجاري، التي تشهد تسارعاً في تشييد المباني الفندقية خلال العام الجاري. ويجري في الوقت الراهن وضع اللمسات النهائية على «فندق كمبينسكي الخليج التجاري»، بهدف فتح أبوابه أمام السياح والنزلاء نهاية 2021 الجاري، واكتملت واجهة المشروع بزجاج أزرق مؤخراً، وبات العمل يتركز على التشطيبات النهائية الداخلية، حيث جرى تجهيز الفندق الجديد بقاعات اجتماعات مجهزة بالكامل وقاعات مؤتمرات ونادٍ صحي ومنتجع صحي وحمام سباحة على قمته لخلق أجواء نابضة بالحياة.

ويصنف الفندق الجديد من فنادق الـ 5 نجوم، ويتكون من 25 طابقاً، ويقع في منطقة الخليج التجاري على قناة دبي المائية على مقربة من المعالم المهمة مثل برج خليفة وإعمار سكوير ودبي مول وسوق البحار ومنطقة دبي للتصميم. ويجاور الفندق الجديد عشرات الأبراج التجارية الأنيقة متعددة الاستخدامات على طول أحد أكبر المسطحات المائية من صنع الإنسان في هذه المنطقة، وتم تصميمه بطريقة تسمح لجميع غرفه الـ 240 بالإطلالة على البرج الأعلى في العالم.

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