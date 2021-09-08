13.9 مليار دولار حجم تجارة دبي مع القارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات خلال 5 سنوات

المصدر: البيان

كشف تحليل حديث لغرفة دبي إن إجمالي تجارة دبي مع القارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) بلغ 13.9 مليار دولار خلال الفترة 2015-2020، في حين بلغت قيمة التبادل الثنائي بين الجانبين في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) في العام 2020 حوالي 2.4 مليار دولار امريكي، بنمو 18% مقارنة بالعام الذي سبقه وهو الأعلى منذ عام 2017.

ويشكل إجمالي تجارة دبي في الأغذية والمشروبات مع إفريقيا في المتوسط حوالي 13% من إجمالي تجارة دبي مع القارة باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على مدى الفترة 2015 ـــ2020.

ويأتي إصدار هذا التحليل لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتجار دبي في القارة السمراء مع استعداد غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2021 في إكسبو.

ويقدم التحليل وصفاً دقيقاً لمستوى أداء الأسواق مبيناً أن التجارة الثنائية بين دبي والقارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات تمثل فرصة ثمينة للمستثمرين وتساعد على بناء بيئة تجارية متطورة تسهم في تسريع وتيرة نمو الأسواق وازدهارها، حيث تعمل غرفة تجارة وصناعة دبي على تشجيع التجار والمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها القارة السمراء.

ويشير التحليل المبني على أبحاث غرفة دبي وفقاً لبيانات جمارك دبي، أنه بين عامي 2015 و2020 سيطرت الصادرات في مجال الأغذية والمشروبات على إجمالي حجم تجارة دبي مع أفريقيا، وذلك بنسبة 54%، حيث شكلت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى أفريقيا حوالي 31% وإعادة الصادرات 23%.

وبين التحليل الذي أصدرته غرفة دبي مع استعدادها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021 بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية"، أن الفرص الاستثمارية في أسواق الأغذية والمشروبات الأفريقية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع من ضعف في البنية التحتية وارتفاع التكاليف التشغيلية للمزارع والمصانع وعدم القدرة على زيادة الإنتاج، مما يمثل في الوقت ذاته فرصاً استثمارية واعدة للشركات التجارية في دبي للعمل على مشاريع استثمارية زراعية تحقق أهداف استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي وتدعم القطاع الزراعي الأفريقي وتعمل على تسريع وتيرة النمو.

تجارة دبي البينية من الأغذية والمشروبات في 2020 مع أفريقيا

وأشار التحليل إلى انه في العام 2020، بلغت قيمة إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى القارة الإفريقية 816.8 مليون دولار، وإعادة الصادرات 516.3 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات 1,066.6 مليون دولار. وبذلك، سجلت دبي فائضا ايجابيا في ميزان تجارة الأغذية والمشروبات مع القارة بلغ 266.5 مليون دولار.

وكانت منطقة شمال إفريقيا في عام 2020، الشريك التجاري الرئيسي لدبي من حيث إجمالي التجارة في الأغذية والمشروبات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 971.2 مليون دولار. وقد استحوذت المنطقة على حوالي 62% من إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى إفريقيا. ومن شركاء دبي الرئيسيين في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة مصر والسودان وليبيا والمغرب.

أما ثاني أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال الأغذية والمشروبات بإفريقيا فكانت منطقة شرق القارة حيث بلغ إجمالي التجارة في هذا القطاع حوالي 828.3 مليون دولار في عام 2020. ومن شركاء دبي التجاريين الرئيسيين في المنطقة كينيا، والصومال، وتنزانيا واثيوبيا.

في 2020، جاءت منطقة الجنوب الإفريقي في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين في مجال الأغذية والمشروبات بقيمة إجمالية قدرها 362.9 مليون دولار. وحلت ثانية في أسواق واردات دبي من القارة بقيمة إجمالية بلغت 335.5 مليون دولار.

تعتبر منطقة غرب إفريقيا رابع شريك تجاري لدبي في مجال الأغذية والمشروبات بالقارة وذلك بقيمة إجمالية قدرها 192.9 مليون دولار. وتعد نيجيريا وغانا وموريتانيا وساحل العاج شركاء رئيسيين لدبي في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

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