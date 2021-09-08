"وصل للعقارات" تطلق حملة عروض شهرية بالتزامن مع انطلاق إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن حملة عروض تستمر لمدة 6 أشهر، تزامناً مع انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، لتوفر من خلالها أسعاراً مميزة على العقود الجديدة حصرياً.

ويمكن للعملاء المهتمين بالعروض التي توفرها الشركة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في عدد من مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء دبي. وستقوم وصل بالإعلان عن العرض الشهري قبل بداية الشهر التالي أو مع بدايته.

وحرصاً منها على ضمان أقصى مستويات الراحة، تدعو وصل للعقارات العملاء المحتملين لتحميل تطبيق "وصل للعقارات للإيجار"، حيث يمكنهم من خلاله حجز وحداتهم مباشرة طوال فترة العرض.

وستطلق وصل أولى عروضها لمنطقة بر دبي في 10 أكتوبر 2021، ولمنطقة ديرة في 21 أكتوبر 2021، حيث سيتم الإعلان عن العرض بوقت لاحق.

وتندرج هذه الحملة في إطار النهج المستمر الذي تتبناه وصل للعقارات لإسعاد عملائها المحتملين، إضافة إلى تقديم المفاجآت السارة للجمهور تزامناً مع انطلاق معرض إكسبو الذي ينتظره العالم أجمع، وخاصة المقيمون على أرض الإمارات.

وتلعب وصل دور أساسي في تنشيط الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير خيارات سكنية فريدة للسكان، علاوة على تقديم وحدات سكنية بأسعار منافسة.

وتسهم هذه الحملة أيضاً في دعم الخطط الاستراتيجية للإمارة لإبرازها كأفضل الخيارات المتاحة للزيارة والعيش والعمل، خاصة خلال فترة تنظيم المعرض، حيث تكون دبي مقصد ملايين الزوار من شتى أنحاء العالم.



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