رئيسة «تحالف المدن الذكية»: رأيت في دبي وأبوظبي رقمنة أفضل من سويسرا

المصدر: زيوريخ- سيد صالح

أكدت كاترين بوهان، رئيسة «تحالف المُدُن الذكية»، والذي يقع مقره الرئيسي بمدينة زيوريخ السويسرية، أنها عندما زارت الإمارات فوجئت بأن مستوى الرقمنة في دبي وأبوظبي أفضل من نظيره في سويسرا.

وشاركت بوهان في عرض تقديمي أجرته مؤسسة «سويتزلااند جلوبال انربرايس»، أو «مشاريع سويسرا العالمية» المعنية بدعم الشركات والمشروعات السويسرية في كافة أنحاء العالم، بمقرها الرئيسي في زيوريخ، وذلك على هامش استعداد كلٍ من «مشاريع سويسرا العالمية» و«تحالف المُدُن الذكية» للمشاركة ضمن الجناح السويسري في «اكسبو 2020 دبي».

وقالت بوهان: «عندما جئت إلى دبي وأبوظبي، فوجئت بأن لديهما مستوى من الرقمنة أفضل من نظيره هنا في سويسرا، ووجدت الرقمنة منتشرة في كلٍ من الإماراتين بدرجة كبيرة في الكثير من جوانب الحياة، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتعاملات في الحياة اليومية كوسائل المواصلات على سبيل المثال».

وأضافت بوهان: «لدى دبي وأبوظبي تحدي كبير تخوضانه باستخدام الرقمنة والتقنيات الذكية أيضاً، وهو تحدي نقص المياه، وأعتقد أنهما تتعاملان مع هذا التحدي على نحو جيد، وتستفيدان من التقنية في هذا الشأن».

وتطرقت بوهان إلى «تحالف المُدُن الذكية»، فذكرت أنه مؤسسة غير ربحية تأسست في زيوريخ منذ عامين فقط، بهدف الربط بين المُدن الذكية حول العالم في منظومة قوية تدعم هذه المُدُن وتروج لتجاربها وتعرض إنجازاتها فيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الذكية في تحسين مختلف المجالات والقطاعات لتحسين جودة الحياة لدى سكانها، كالتعليم، الصحة، النقل والمواصلات وغيرها.

وأفادت بوهان بأن المؤسسة هي الكيان الاقتصادي الوحيد في سويسرا في الوقت الراهن الذي يدعم المُدن الذكية، مضيفة أن المؤسسة تحصل على تمويل من الشركاء إلى جانب مدفوعات من الأعضاء.

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