«أوه مسج» التطبيق الأكثر خصوصية بالعالم ينطلق من دبي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي والوكالات

شهدت دبي أمس إطلاق تطبيق محادثة يعتبر «الأكثر خصوصية في العالم»، إذ يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل صوتية ومكتوبة تختفي فور إرسالها وقراءتها وسماعها بشكل نهائي من أجهزة المستخدمين، كما لا يتم الاحتفاظ بها على خوادم التطبيق.

ويعيد تطبيق، «أوه مَسِج»، المستخدمين إلى زمن التواصل القديم الأقل تعقيداً ولكن باستخدام أفضل الخصائص المعززة للخصوصية، «ليكون أول تطبيق محادثة بهذه الخصوصية العالية يتم تطويره في المنطقة وبخبرات عربية من الإمارات وفق مطورا التطبيق محمد عثمان وحيان نيوف.

وأوضح المهندس محمد عثمان، الشريك المؤسس ورئيس تكنولوجيا المعلومات في الشركة المالكة لتطبيق «أوه مَسِج» أنه تجاوز ميزة التشفير التام في المحادثات ليقدم ميزات أخرى تجعل منه الأكثر خصوصية بين تطبيقات المحادثة مضيفاً أن التطبيق التطبيق الموجود في متجري أبل وأندرويد مجاناً يتمتّع بميزات عدم ظهور المستخدم أونلاين أثناء استخدامه وعدم تتبّع مكان تواجده».

وقال حيان نيوف، الشريك المؤسس ورئيس التواصل والإعلام في الشركة إن «المرحلة الأولى لإطلاق التطبيق شملت الإمارات ومنطقة الخليج والدول العربية مشيراً إلى أن الإمارات تترسّخ كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في مجالات التفوق الرقمي والتقني عالمياً وهذا شكّل حافزاً للعمل على المشروع من الإمارات، كما أن التطبيق هو الأول الذي يتم إطلاقه في العالم العربي بهذه الميزات القوية».

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