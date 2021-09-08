دبي تتصدّر عربياً والخامسة عالمياً في مراكز الشحن البحري

المصدر: دبي - البيان

حافظت دبي على ريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية (ISCD) لعام 2021، الذي اختار الإمارة وسط المراكز العالمية المتصدرة لقطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية وفقاً للتقرير المنشور أخيراً عن منظمة بالتيك إكستجينج للتجارة والشحن البحري ووكالة شينخوا التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.

ومنحت المنظمة دبي الترتيب الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري، للعام الرابع على التوالي، متفردة بكونها المدينة العربية الملاحية الوحيدة ضمن القائمة ومتفوقةً على مراكز عالمية مهمة مثل: روتردام وهامبورغ وأثينا/‏‏ بيريوس ونيويورك/‏‏ نيوجيرسي ثم نينغبو/‏‏ تشوشان، فيما جاءت كل من سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونج كونج في المراكز الأربعة الأولى ضمن المؤشر.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن حفاظ دبي على المركز الخامس عالمياً السنة الرابعة شهادة دولية جديدة على المكانة الريادية لمدينة دبي وبيئة الأعمال التجارية البحرية المتميزة في الإمارات.

وأكد أن وجود دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن دليل على مواصلة الإمارة مسيرة النمو مع العمل على زيادة أهمية دورها المحوري على الخريطة البحرية العالمية ضمن مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وتأثيراً في الأعوام المقبلة معززةً حضورها القوي منافساً دولياً له مكانته الاستراتيجية بين المراكز البحرية الدولية.

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