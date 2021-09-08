«أرامكس» تفصل أنشطة أساسية وتعتمد نموذجاً تشغيلياً

المصدر: (دبي - البيان)

قالت أرامكس المدرجة في دبي أمس إنها فصلت أنشطتها الأساسية في إطار نموذج تشغيلي جديد يستهدف فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بعد كوفيد 19 موضحةً أنها أسست أرامكس إكسبرس، التي تقدم خدمات التوصيل بين الشركات والعملاء، وأرامكس لوجيستكس المسؤولة عن العمليات بين الشركات.

وعينت محمد ألخص رئيساً تنفيذياً للعمليات في أرامكس لوجيستكس وعلاء السعودي رئيساً تنفيذياً للعمليات في أرامكس إكسبرس. وقال عثمان الجده الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرامكس "تشهد صناعة النقل والخدمات اللوجستية العالمية تحولات جذرية مدفوعة في المقام الأول بازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، وتحديات سلاسل التوريد وسرعة التحول الرقمي.

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