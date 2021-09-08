«القابضة» نحو إدراج «موانئ أبوظبي» في «أبوظبي المالي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «القابضة» أمس عزمها إدراج أسهم «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في الإمارات.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «يعدّ الإعلان خطوة مهمة أخرى في مسيرة «موانئ أبوظبي» المتواصلة، حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

إن إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، ببيئة اقتصادية مستقرة ساهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبنّي الابتكار بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية».

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