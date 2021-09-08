1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.6 مليار درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 318 مبايعة بقيمة 701.1 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 56.57 مليون درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 644.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليونا في منطقة الحبية الأولى أهمَ المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 525.05 مليونا منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 82.1 مليونا و62 رهن فلل وشقق بقيمة 442.95 مليون درهم وكان أهمها في منطقة عود ميثا بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 86 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 401.84 مليونا وكان أهمها في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 80 مليونا وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 70 مليون درهم.

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