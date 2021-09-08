«الشارقة الإسلامي» يطلق خدمات مصرفية رقمية مطورة للشركات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق خدماته المصرفية الرقمية للشركات، بحلة جديدة تتيح لعملاء المصرف من الشركات الحصول على الخدمات المصرفية الرقمية المتنوعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، مع توفير تجربة مصرفية متكاملة تتميّز بالسرعة والمرونة والأمان.

وأكد رحمة محمد الشامسي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، أن التجربة الجديدة تمكن الشركات من الحصول على تجربة مصرفية رقمية متكاملة، تتيح لها استفادة أفضل وسهولة أكبر في الوصول إلى الخدمات، دون حاجة إلى زيارة الفروع. وذكر وليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في الشارقة الإسلامي، أن الخدمات الرقمية للشركات تتضمن باقة الخدمات التي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة ومن أي مكان.

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