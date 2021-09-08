الأسهم في المنطقة الخضراء والسيولة تتجاوز 1.65 مليار

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أغلقت الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة أمس، حيث صعد سوق دبي 0.06%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.18% بدعم القطاعات القيادية.

واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت 1.65 مليار درهم، منها نحو 1.5 مليار درهم بأبوظبي و145 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 339 مليون سهم، موزعة بواقع 184 مليون سهم في أبوظبي ونحو 155 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8617 صفقة.

سوق دبي

صعد سوق دبي بنسبة 0.06% ليغلق عند 2909 نقاط بدعم ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.27% و«ديار» 3.67% و«إعمار مولز» 1.94% و«الاتحاد العقارية» 1.31% و«إعمار للتطوير» 0.24%، بينما تراجع «إعمار العقارية» 0.7% .

وصعد قطاع الاستثمار 0.22% بارتفاع «شعاع كابيتال» 1.1%، بينما استقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق، وتراجع «دبي للاستثمار» 1%، كما صعدت أسهم قطاعي «الاتصالات» 0.3% التأمين 0.32% والسلع 0.2 %.

وتراجع قطاع البنوك 0.06% بنزول «الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«دبي الإسلامي» 0.19%، كما تراجع قطاع النقل 0.23% بنزول «العربية للطيران» 1.4%، وصعود «أرامكس» 0.77% و«الخليج للملاحة» 0.33%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.4%

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 25.6 مليون درهم، تلاه «ديار» 23 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» بنحو 15.5 مليون درهم، وحقق سهم «ديار» أكبر ارتفاع 3.67%، تلاه «الإثمار القابضة» 2.8%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 1.18% ليغلق عند 7718 نقطة، بدعم صعود قطاع البنوك 0.14%، حيث ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.19% و«أبوظبي الإسلامي» 0.18%، كما صعد قطاع الطاقة 0.29% بارتفاع «دانة غاز» 0.98% واستقرار«أدنوك للتوزيع» و«طاقة» دون تغير يذكر، كما صعد قطاع الاتصالات 6.5% بارتفاع سهم «اتصالات» 6.7% وصعدت قطاعات التأمين 0.95% والصناعة 1.8%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.13% بنزول «الفا ظبي» 0.48% و«الواحة كابيتال»0.53%، بينما صعد «إشراق» 3.3%، فيما استقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق.

إفصاحات

* أعلنت مجموعة «اتصالات» أنها استوفت الموافقات اللازمة لرفع سقف تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وأوضحت «اتصالات» ــ في إفصاح ــ أنه تم استيفاء جميع الموافقات المطلوبة لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة، مشيرة إلى أن رفع سقف تملك الأجانب في رأسمال الشركة قد دخل حيز التنفيذ.

* حددت شركة اﻻتحاد للتأمين يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة عند الساعة الثانية ظهراً.

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