«المشرق» يعزز عملياته في آسيا بأول مكتب في شانغهاي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح بنك المشرق، مكتبه التمثيلي الجديد في مدينة شانغهاي، في ظل جهوده الاستراتيجية الناجحة لتوسعة حضوره في الصين وسيعمل مكتب شنغهاي بمثابة نقطة تواصل وتنسيق رئيسية لتطوير الأعمال المصرفية لبنك المشرق في بر الصين الرئيسي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: «يمثل افتتاح المكتب خطوة استراتيجية في إطار جهودنا الرامية لتعزيز تواجدنا في الصين. وحرصنا على أن يكون المكتب الجديد بمثابة حلقة وصل أساسية لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والشرق الأوسط بشكل أوسع وجمهورية الصين الشعبية».

وقال طارق النحاس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى المشرق: «يؤكد افتتاح مكتبنا التمثيلي في شنغهاي التزامنا طويل الأمد نحو تعزيز أعمالنا في آسيا. مع استمرار بروز الصين كقوة رئيسية على خارطة التجارة العالمية، تحرص الشركات والمؤسسات المالية على التكيف من أجل الاستفادة من فرص النمو الواعدة». بافتتاح المكتب التمثيلي الجديد، تنشط أعمال المشرق في 13 دولة بما في ذلك الإمارات.

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