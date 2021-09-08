«القابضة» تعتزم إدراج «موانئ أبوظبي» في «أبوظبي المالي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «القابضة» (ADQ) أمس عن عزمها إدراج أسهم شركة «موانئ أبوظبي» (ش.م.ع) في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعدّ «موانئ أبوظبي» شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي، وتضم أصولاً متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجستية والرقمية.

ويُتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في دولة الإمارات.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «يعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرة «موانئ أبوظبي» المتواصلة حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. إنّ إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، ببيئة اقتصادية مستقرة ساهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبنّي الابتكار بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية».

توحيد الأعمال

من جهته قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «تشكّل «موانئ أبوظبي» إحدى شركات محفظة «القابضة» (ADQ) منذ إنشائها عام 2018 وقد نجحت في توحيد أعمال الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجستية والبحرية والرقمية، وحققت زيادة في الحجم والإيرادات. ونحن على ثقة بفضل فريق القيادة القوي بأنّ «موانئ أبوظبي» ستواصل التقدم لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً. ومع إدراج 14 شركة في عام 2021، يعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح للمستثمرين الوصول إلى شركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجستي تسجّل معدلات نموّ عالية بفضل مستويات سيولتها ومرونتها اللافتة».

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «نلتزم بقيادة الابتكار والتطوير في القطاعات البحرية واللوجستية العالمية لدعم نمو إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ. لقد نفّذنا خلال العام الماضي استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركز على تعزيز التجارة الدولية من خلال محفظة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية عالمية المستوى.

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