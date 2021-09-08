دبي تستشرف أنماطاً جديدة للاستثمار

المصدر: دبي - البيان

استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، جلسة للتعلم الإلكتروني تركّز على استقطاب الأنماط الجديدة للاستثمار.

انعقدت الجلسة الافتراضية 24 أغسطس 2021 كواحد من أنشطة مبادرة الحلقة التدريبية التي تمثل جزءًا من برنامج تطوير القدرات والجاهزية لمستقبل الاستثمار الذي تديره مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. تركّز الحلقة التدريبية على تسجيل ومشاركة المرئيات حول تطور مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لدخول الأسواق والعمل فيها، بينما يدعم البرنامج إمكانية الاستفادة من المعرفة في القطاع وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على جميع المشاركين والجهات المعنية بهدف تعزيز الاستثمارات المتدفقة إلى اقتصاد دبي.

وشارك في الفعالية 52 مشاركا من عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي،وهيئة الصحة بدبي ودائرة الأراضي بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ودبي للسياحة، وجمارك دبي واقتصادية دبي والمناطق الحرة.

مشاركة التجارب

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «المبادرة تسهل مشاركة المرئيات والمعرفة والتجارب بهدف الارتقاء بقدرات جميع الجهات المعنية على استقطاب الاستثمارات النوعية إلى دبي. كما أن التعلم المستمر هو الطريق الذي رسمه لنا قادتنا، والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية دبي للاستثمار الأجنبي المباشر وعروض الاستثمار المتجددة بأعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «تمثل الأنماط الجديدة للاستثمار داعمًا مهمًا للتنمية الوطنية وتلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية بفضل ما تنطوي عليه من مستويات مرتفعة من مكونات التكنولوجيا وتطويرها. ويساعدنا فهم ديناميكيات الأنماط الجديدة للاستثمار من خلال مبادرات التعلّم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لنمو الأعمال، كما تتيح الجلسات التفاعلية لكافة المشاركين المساهمة في استقطاب ودعم الاستثمارات التي تعزز دبي الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر».

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