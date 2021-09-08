«الخليج للتأمين» تستحوذ على عمليات «أكسا» في منطقة الخليج

المصدر: (دبي - البيان)

استحوذت مجموعة الخليج للتأمين «جي. آي. جي» على عمليات أكسا في منطقة الخليج، حيث تشمل الصفقة حصة أكسا في أكسا الخليج (البحرين، الإمارات، عمان وقطر) وشركة أكسا للتأمين التعاوني (السعودية)، بعد الاستحواذ، ستصبح أكسا الخليج مالكة لـ50 % من الكيان السعودي.

وفي الأشهر المقبلة، ستنتقل العلامة التجارية «أكسا الخليج» إلى «جي. آي. جي. الخليج». لن يتأثر فريق القيادة والمنظمة والأفراد ولن تتغير مستويات الخدمة للعملاء والشركاء.

وقال بول أدامسون، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج: «بفضل التعاون الشديد والفعّال مع المنظمين المحليين في أسواقنا الخمسة المعنية، تمكنا من الحفاظ على سلامة عملياتنا الحالية. سنواصل الوفاء بوعودنا بنفس الهيكل القانوني والتنظيم والأفراد والتركيز الاستراتيجي. وبدعم من مساهمينا الجدد ».

وقال خالد سعود الحسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين: «يعزز الإنجاز الناجح لهذه الصفقة الالتزام المستمر بتوجهنا الاستراتيجي ويقوي مكانتنا لنصبح أحد أكبر شركات التأمين إقليمياً».

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