منصة عائمة مستدامة من «أكوا بود» تدعم الضيافة والترفيه في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو» AADS للتصاميم الهندسية و«إنوفيتف مارين فنتشرز» IMV للتطوير، اللتان تتخذان من الإمارات مقراً لهما اليوم، عن أحدث منصاتهما العائمة «أكوا بود» من طراز AP EX1، والتي تقدم مزايا غير مسبوقة مصمّمة خصيصاً لقطاع الضيافة والترفيه، بالإضافة إلى إطلاقهما التطبيق الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم «Aqua Pod»، من شأنه تعزيز نمو وتوسيع نطاق الأعمال التجارية الإلكترونية البحرية للمستهلكين ولمرتادي البحر، سعياً منهما لتعزيز التكامل بين الأنشطة التجارية على الشاطئ وفي البحر.

وتمتاز المنصة العائمة والجديدة كلياً AP EX1 بقدرتها على الاكتفاء الذاتي من الطاقة والمياه العذبة، وقابليتها لتوسيع وزيادة مساحتها الإجمالية، وتجوب المنصة قناة دبي المائية.

تعزّز المنصة العائمة خدماتها عبر إدراج ما تقدمه من منتجات وخدمات على تطبيقها الذكي «Aqua Pod» الذي سيتيح للعملاء، سواء رواد البحر الموجودين على القوارب في البحر، أو المستهلكين في المباني السكنية المجاورة لقناة دبي المائية إمكانية الاستفادة من خدمات المنصة العائمة بأسرع وأسهل الطرق.

رؤية 2021

وتأتي منصة AP EX1 لتساهم في تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تعزيز مقومات الاستدامة البيئية على مستوى الدولة من خلال تحفيز المجتمع والأنشطة التجارية على تبني العديد من المبادرات البيئية، حيث سيتم تشغيل هذه المنصة بالطاقة الشمسية بنسبة 100%.

كما تم تزويدها بتقنيات متقدمة لتوفير المياه العذبة من خلال وحدة التناضح العكسي القادرة على تنقية مياه البحر وتحلية ما يصل إلى 100 لتر يومياً، وذلك بدون الإضرار بالبيئة البحرية، حيث لا تعيد المنصة ضخ المحلول الملحي إلى البحر، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة.

أفكار رائدة

وقال أحمد يوسف، الشريك المؤسس لكل من «أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو» AADS و«إنوفيتف مارين فنتشرز» IMV: انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن تطوير المشاريع العائمة يمكنها تقديم أفكار رائدة، واستناداً إلى أولوياتنا لابتكار وتنفيذ حلول جديدة للتكيُّف مع التغير المناخي، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة، يفخر فريق عمل أكوا بود بهذين الإطلاقين الجديدين كلياً، ونحن على ثقة أننا من خلال تمكين قطاع بحري تجاري متكامل مبني على أسس الاستدامة ورقمنة الحياة البحرية الاستهلاكية، سنسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارات، وفي تحقيق الريادة في قطاعي الضيافة والترفيه والمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي.

وتقدم منصة AP EX1 ردهة ترفيهية عائمة على مساحة 45 متراً مربعاً قابلة للتوسع بنحو 25 بالمئة، ويمكنها استضافة مجموعات صغيرة من الزوار للاستمتاع بأجواء قناة دبي المائية على خلفية أبرز معالم المدينة.

وتتميز جميع مشاريع التطوير التي تبتكرها «أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو» ومن بينها «أكود بود» وغيرها من النماذج متعددة الاستخدامات الأكبر حجماً، بأنها متكاملة، وذكية، ومتعددة المهام، والبيئات.

حلول مبتكرة

وحول الوظائف المتعددة التي يمكن للمنصة تقديمها، قال أحمد عطايا، الشريك المؤسس لكل من «أكواتيك آركيتيكتس ديزاين استوديو» AADS و«إنوفيتف مارين فنتشر» IMV: «نفخر بإطلاق منصة AP EX1 الجديدة من «أكوا بود» الذي يجسد طموحاتنا ويرسخ مكانتنا في أن نصبح الشركة المفضلة لتقديم الحلول والخدمات البحرية المبتكرة.

وجاء إطلاق أول تطبيق ذكي للتجارة الإلكترونية البحرية لفئة المستهلكين في الإمارات والعالم App» Aqua Pod»، ليعزز جهودنا لتمكين منصات الأكوا بود رقمياً، بالإضافة إلى إنشاء سوق شامل عبر الإنترنت يجمع بين التجارة والترفيه، والرياضة، والخدمات، يقدم للمستخدمين حرية اختيار وحجز أنشطتهم البحرية المفضلة واحتياجاتهم، والتواصل مع مزودي الخدمات في الوقت الفعلي، مما يسهم في تحقيق مبادرات الدولة في بناء اقتصاد رقمي رائد واستراتيجيات المدن الذكية من خلال رقمنة الحياة البحرية المزدهرة، وتعزيز قطاع السياحة والترفيه أيضاً».

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