«موديز» تمنح تصنيف القوة المالية للعين الأهلية للتأمين «A3»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت وكالة موديز الدولية أخيراً تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A3 مع نظرة مستقرة.

ويعكس تأكيد تصنيف القوة المالية للشركة السنة الثالثة عشرة على التوالي في الفئة A3 قوة مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية وعلامتها التجارية، كونها تعد رابع أكبر شركة تأمين في سوق التأمين في دولة الإمارات من ناحية حجم الأقساط كما في نهاية عام 2020.

وتملك شركة العين الأهلية للتأمين الخبرة التقنية الجيدة في أعمال خطوط النفط والغاز، إلى جانب تعاونها مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية ما أكسبها ثقتها.

ونجحت شركة العين الأهلية للتأمين في تحقيق ربحية اكتتاب قوية، واستمرت في الإعلان عن ربحها الصافي الجيد في النصف الأول من 2021، وتمت تسوية المطالبة الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة، والتي بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي تم تسديدها بالكامل في أبوظبي.

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