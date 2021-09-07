«أرادَ» تنتهي من بناء 355 منزلاً في مجتمع الجادة بقلب الشارقة الجديد

المصدر: الشارقة – البيان

بدأت شركة أرادَ للتطوير العقاري بتسليم 355 منزلاً جديداً في ثلاثة مبانٍ سكنية في الجادة - مشروع الشركة العملاق، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديد - وبعد استكمال آخر ثلاثة أبنية ضمن شقق أريج والمكونة من سبعة مبانٍ يكون المطوّر قد سلّم حتى الآن قرابة 900 وحدة سكنية خلال عام 2021.

ويأتي تسليم شقق أريج التي تأتي ضمن المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي بمشروع الجادة بعد نتائج المبيعات الاستثنائية لشركة أرادَ، والتي أعلن فيها المطوّر عن زيادة بنسبة 85% في قيمة العقارات المباعة، حيث بلغت 1.15 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، والتي تأتي تأكيداً على استقرار وقوة سوق العقارات في إمارة الشارقة.

وتشمل خطط التسليم اللاحقة كلاً من مباني مسك السكنية الأربعة الفاخرة إضافة إلى مجتمع فلل سراب، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما استقبلت مدرسة سابيس الدولية - الجادة طلابها للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022 نهاية أغسطس الماضي، وهي أول مدرسة يتم افتتاحها في هذا المشروع المبتكر.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مواقع «بيوت» و«دوبيزل» المتخصصة في الشأن العقاري يمثّل مجتمع مَسار الذي أطلقته أرادَ أفضل مشروع قيد الإنشاء في الشارقة من حيث الأداء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يليه نسيج دستركت حي المبدعين الجديد في الجادة، بينما صُنّفت مساكن نَسمَة أكثر المجتمعات رواجاً للاستئجار وشراء الفلل خلال الفترة ذاتها.

ويواصل مشروع الجادة تسليم أكثر من 2000 منزل جديد في هذا المشروع العصري المتكامل في قلب الشارقة الجديد، والذي يمتد على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربع، ويضم باقة من الأحياء السكنية الراقية إضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية.

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