«كابيلاري تكنولوجيز» ترتقي بحلول الولاء عبر الاستحواذ على «بيرسويد»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كابيلاري تكنولوجيز» Capillary Technologies، أحد المزوّدين العالميين الرائدين لحلول ولاء وإشراك العملاء، ومقرها دبي، اليوم، عن الاستحواذ على شركة «بيرسويد» Persuade المتخصصة في تجارب العملاء، والتي تتخذ من مينيابوليس مقراً لها، ويعد هذا الاستحواذ هو الأول للشركة في الولايات المتحدة، والرابع عالمياً.

وتعمل منصة البرمجيات كخدمة SaaS المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والخاصة بالمؤسسات لدى «كابيلاري» على دفع النمو المستمر للأعمال، وتوطيد علاقات دائمة للعلامة التجارية مع أكثر من 500 مليون عميل عبر صناعات متعددة، بما في ذلك الألبسة والأزياء، ومنتجات الرفاهية ونمط الحياة، والأغذية والمشروبات، ومحال السوبرماركت، والضيافة، والتجزئة، والسلع الاستهلاكية والسلع المعمرة. وتعمل «كابيلاري» مع 10 شركات مدرجة، ضمن قائمة مجلة «فورتشن 500 جلوبال» مثل شركة «جي إس كيه»، وشركة «إتش بي» وغيرها من الشركات الأخرى.

ومن شأن استحواذ كابيلاري على «بيرسويد»، العلامة التجارية التي تتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً، أن يعزز حضور كابيلاري في أمريكا الشمالية، ويرسّخ مكانتها كونها شركة عالمية رائدة في مجال حلول ولاء ومشاركة العملاء، فيما ستكمّل خبرة «بيرسويد» في مجال التقنيات الرقمية، إلى جانب منصتها المتطورة للولاء قدرات كابيلاري في الارتقاء ببرامج ولاء العملاء، وتوفير حلول لقطاعات جديدة مثل الطيران، والسيارات والرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على العملاء في جميع أنحاء العالم.

وتعد «بيرسويد» شركة عالية الربحية تقدم خدماتها إلى العديد من العلامات التجارية ضمن قائمة «فورتشن 500»، ونمت الشركة بنسبة 300% خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2020، فيما تجاوزت بالفعل إيراداتها المسجلة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما حققته في العام 2020.

وبهذه المناسبة، قال «أنيش ريدي»، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى «كابيلاري تكنولوجيز»: «يجلب مؤسسا «بيرسويد»، جون تشيدا وبيل جانسين، معرفة واسعة وفهماً عميقاً لحلول ولاء العملاء، بفضل خبراتهما المكتسبة على مدار عقود عدة من الزمان ضمن قطاع إدارة الولاء، حيث تمكنا من تطوير معارفهما، عبر بناء أربع شركات ولاء ناجحة من بينها شركة «بيرسويد». كما أسس الفريق التابع لهما من المتخصصين المتمرسين محفظة عالمية المستوى من العملاء المرموقين. وسوف تعمل «بيرسويد» و«كابيلاري» معاً، من أجل تحقيق التميز في قطاع حلول الولاء العالمي».

وبدوره، قال جون تشيدا، المؤسس والعضو المنتدب لدى «بيرسويد»: «نحن سعداء جداً للانضمام إلى شركة عالمية رائدة في القطاع مثل كابيلاري. سيسهم التزامنا المشترك بإعادة صياغة مفهوم الولاء في توسيع نطاق وصولنا إلى الأسواق، وتعزيز قدراتنا التقنية المشتركة، بما يمكننا من توفير حلول مؤثرة وتفاعلية دوماً للعملاء».

وتنشغل الشركات حول العالم في مرحلة ما بعد الوباء بإعادة ابتكار استراتيجيات الولاء، ويشمل هذا الأمر بشكل خاص التكيّف مع النمو المتسارع للعملاء الرقميين وعبر الإنترنت، الذي نجم عن الإغلاقات المتكررة، وصعوبة الوصول إلى الأنشطة التجارية التقليدية. ولتلبية هذه الحاجة إلى التغيير والتكيّف، يمكّن استحواذ كابيلاري على «بيرسويد» من تطوير رؤى فعالة في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل لتعزيز تجربته سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

وفي ظل التغير الدائم لتوقعات العملاء، تسعى كابيلاري لضمان أن يبقى العملاء حول العالم أوفياء لعلاماتهم التجارية المختارة، عن طريق منحهم المكافآت بطرق ذكية على سلوكهم المرغوب فيه، من خلال تقديم تجارب ولاء ومشاركة شخصية.

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