رأس الخيمة تسعى إلى استقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول 2030

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة خلال الخمسين عاماً الماضية نقلة نوعية وتحولات كبيرة، حيث لفت أنظار العالم كلاعب رئيسي في قطاع السياحة والضيافة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتمثل إمارة رأس الخيمة أيقونة سياحية فريدة جسدتها رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لهذا القطاع الحيوي، ما عزز من تنافسية الإمارة كأسرع الوجهات السياحية نمواً وارتقاءً بها على خريطة السياحة العالمية.

وتسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة منذ تأسست عام 2011 كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة إلى تطوير البنى السياحية التحتية للإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه والأعمال وإيجاد الفرص الاستثمارية المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها.

دور محوري

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن إمارة رأس الخيمة تعد اليوم الوجهة السياحية الأسرع نمواً في المنطقة، وحرصاً على مواصلة النمو وتحقيق هدفنا باستقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030، من الأهمية تعزيز تطوّر القطاع السياحي في الإمارة لمواكبة هذا الطلب، الأمر الذي سيسهم في زيادة أعداد الزوّار وسيلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع كمحرك مستدام لدفع عجلة الاقتصاد، ومن المتوقع استمرار توافد السياح إلى رأس الخيمة وإشغال فنادقها بنسب كبيرة طوال عام 2021، ورغم تحديات الجائحة تصدرت الإمارة طليعة المنطقة من حيث متوسط سعر الغرفة اليومي وإيرادات الغرف المتاحة في عام 2020، وتواصل هذه المؤشرات تسجيل أداء جيد هذا العام.

وأكد راكي فيليبس أن الهيئة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لتسريع خطط تطوير الإمارة وتحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمساهمات قطاع السياحة، تعمل على رؤية استراتيجية جديدة يتم من خلالها إطلاق مشاريع جديدة هدفها تعزيز المزايا التنافسية الشاملة وتنمية قطاع السياحة في رأس الخيمة.

وأضاف يأتي تنويع وتعزيز تجارب زوار رأس الخيمة عبر تطوير المنتجات المبتكرة وتحسين عروض فنادقنا لتلبية الطلب من كل فئات المستهلكين والأسواق على رأس قائمة الأهداف التي تنص عليها رؤيتنا، وإضافة إلى الإيرادات المباشرة من خدمات الضيافة والسفر والترفيه، ينعكس نمو قطاع السياحة بتأثير مضاعف على الاقتصاد ويسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بسلسلة القيمة في مجال السفر والسياحة.

مبادرات جديدة

وذكر أن التركيز يتمحور حول توسيع باقة عروضنا السياحية، حيث تم إطلاق مبادرات جديدة عدة لمواصلة تحفيز النمو، بما في ذلك رؤية استراتيجية جديدة للإمارة، تتمحور حول الطبيعة والترفيه والمغامرة والإمكانيات والأصالة.

وأضاف «وكجزء من استراتيجيتنا الجديدة هذه أعلنا أخيراً عن خطط لاستثمار 136 مليون دولار أمريكي (500 مليون درهم إماراتي) في 20 مشروعاً سياحياً مستداماً في مختلف أنحاء الإمارة، بالشراكة مع مجموعة راك للضيافة القابضة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

بالإضافة إلى ذلك أطلقنا برنامجاً استراتيجياً واستثمارياً مؤثراً يحمل عنوان «اختر رأس الخيمة» (SelectRAK)، بالتعاون مع شركة «آرتون كابيتال» الرائدة في مجال الاستشارات الحكومية، والذي من شأنه المساهمة في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة واحدة من أبرز الوجهات المفضلة للسياحة والاستثمارات والتجارب الفاخرة بأسعار في المتناول».

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن هذه المشاريع الجديدة تغطي أربع أولويات هي الإقامة والنقل وتحسينات البنية التحتية والمعالم السياحية الجديدة.

ومن هذه المناطق «قمة جيس للمغامرة» التي تضم «معسكر بير جريلز إكسبلورر» الذي يضم أول مقصورات إقامة توفرها علامة «بير جريلز» في العالم إضافة إلى أعلى مطعم في الإمارات العربية المتحدة - «1484 من بورو» - وكليهما يقع في جبل جيس، كما تضم مشاريعنا القادمة الأخرى منطقة واسعة على الواجهة البحرية من تطوير «مرجان» مع مساحة بحرية «وترامبولين» ومسبحاً وصالة رياضية خارجية ومجموعة واسعة من منافذ الطعام والمشروبات لتلبية تطلعات عشاق الشاطئ.

وهناك أيضاً «منار مول» المركز التجاري المتميز في الإمارة والمشروع الذي سيضم أول بركان اصطناعي في المنطقة مصمم مع عروض مباشرة ومؤثرات بصرية بالإضافة إلى «القوس الطائر».

كما سيحظى زوار الإمارة بفرصة التمتع بمتاهة «لايت مايز» التي سيتم تشييدها في «منار مول»، وهي مجسم فني جمالي ومرح يشجع على الأنشطة الجماعية وتعمل شركة «الحمرا مارين» على إطلاق مزرعة الاسكالوب التي ستنطوي على أنشطة عدة مثل برامج الطهي المباشرة وبرامج مخصّصة للعائلات والأطفال وأنشطة ثقافية ورحلات غوص لتجميع وفتح المحار.

وحول تطور البنية التحتية الفندقية في إمارة رأس الخيمة في السنوات الماضية يقول فيليبس «تضم الإمارة مجموعة متنوعة من العلامات العالمية في قطاع الضيافة بما فيها هيلتون وريكسوس وروتانا وريتز كارلتون وغيرها الكثير من فئة الثلاث أو الأربع أو الخمس نجوم، وقد رحبت الإمارة أخيراً بافتتاح أكبر فنادق «هامبتون باي هيلتون» في العالم، والذي يضم أكثر من 500 غرفة وتقدم فنادقنا مرافق لا تُضاهى ومساحات شاسعة ومساحات عامة إلى جانب عدد كبير من الأنشطة بأسعار معقولة.

استقطاب السياح

وأشار نركز أيضاً على تأمين المزيد من الغرف الفندقية لمواكبة المكانة المتنامية لرأس الخيمة واستقطاب السياح الدوليين والمحلّيين على حد سواء، ونتوقع أن تحقق محفظتنا الفندقية نمواً بنسبة 70% مقارنة بالعدد الحالي للغرف، وهي أكبر إضافة إلى محفظة فندقية (نسبياً) مقارنة بالإمارات الأخرى، وسيتم إطلاق عدد من الفنادق الجديدة تحت إدارة علامات تجارية عالمية في مختلف أنحاء الإمارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما في ذلك ماريوت وموفنبيك وشيراتون وأنانتارا وريزيدور وإنتركونتيننتال وكراون بلازا وراديسون بلو وكونراد ليزيد عدد الغرف في محفظة رأس الخيمة والتي مجموعها 7.241 اعتباراً من يوليو 2021.

وأضاف «أطلقنا على هامش معرض «سوق السفر العربي 2021» هويتنا الإعلامية الجديدة المستوحاة من مكانة الإمارة وجهة رائدة للسياحة في أحضان الطبيعة انسجاماً مع مكانة الإمارة الشهيرة بقممها الجبلية، وصحاريها الواسعة، وشواطئها الساحرة، وتهدف إلى الارتقاء بهذه المكانة إلى آفاق جديدة كلياً، وتعتمد الاستراتيجية أيضاً على التقدم الذي أحرزته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في جهودها للترويج للخصائص الفريدة التي توفرها الإمارة للزوار، والتي تكللت باختيار الإمارة عاصمة السياحة الخليجية لعامي 2020 و2021 من قبل وزراء السياحة في مجلس التعاون الخليجي، وبفضل البيئة الآمنة التي تقدمها للسياح أصبحت رأس الخيمة أول مدينة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وأول إمارة تتلقى ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة».

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