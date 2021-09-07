«موديز»: إصدار الصكوك العالمية يستقر بعد 5 سنوات من النمو

المصدر: دبي- البيان

أفادت وكالة «موديز» Moody's في تقرير أصدرته، أمس، أنّه على الرغم من الأداء القوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، سيتعزز نشاط إصدار الصكوك في 2021، بعد النمو القياسي الذي حققه في 2020، كما أن داخلي السوق الجدد، وانخفاض التغلغل سيدعم النمو على المدى البعيد.

وقال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أوّل لدى وكالة Moody’s وكاتب هذا التقرير: «سيستقر إصدار الصكوك أو سينخفض بعض الشيء هذا العام، إذ إنّ ارتفاع أسعار النفط قلّل من احتياجات التمويل السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: إننا نتوقّع أن يصل مجموع إجمالي إصدارات الصكوك على المدى القصير والبعيد بين 900 مليار دولار و200 مليار دولار في 2021، بعد أن بلغ مستوى قياسيّاً قدره 205 مليار دولار في 2020.

كما أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الاحتياجات التمويلية سيدعم نشاط إصدار الصكوك في جنوب شرق آسيا. وستواصل إندونيسيا تصدُّر إصدار الصكوك العالمية من خلال إصدارات بالعملة المحلّية في المقام الأوّل.

وتتوقع وكالة «موديز» Moody's أن يحافظ سوق الصكوك على توجّهه نحو النمو على المدى البعيد، مدعوماً بداخلي السوق الجدد وانخفاض التغلغل ومنتوجات إسلامية مبتكرة جديدة مثل الصكوك الخضراء والمستدامة.

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